В Белом доме нет единства при обсуждении гарантий безопасности для Украины

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Администрация президента США Джо Байдена столкнулась с проблемами при выработке гарантий безопасности Украине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Авторы статьи заявили, что США могут предложить Киеву размытые и неубедительные формулировки относительно гарантий безопасности. В ближайшее время состоится второй этап переговоров, в ходе которых будут обсуждены дальнейшие меры по предоставлению таких гарантий.
К единому мнению в Беллом доме прийти не удается, так как все обязательства могут быть отменены следующим составом администрации американского лидера. Некоторые европейские страны опасаются, что Дональд Трамп может обнулить прошлые гарантии, если придет к власти вновь.
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К единому мнению в Беллом доме прийти не удается, так как все обязательства могут быть отменены следующим составом администрации американского лидера. Некоторые европейские страны опасаются, что Дональд Трамп может обнулить прошлые гарантии, если придет к власти вновь.
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Анастасия Крестьянова