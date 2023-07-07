В Белом доме официально заявили о передаче Киеву кассетных боеприпасов

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В пятницу, 7 июля, в Белом доме официально заявили, что принято положительное решение в отношении поставок кассетных боеприпасов на Украину.
В США также признали опасность, связанную с применением кассетных снарядов, именно поэтому решение об их поставках на Украине постоянно откладывалось. Однако американское руководство получило от киевских властей письменные гарантии, из которых следует, что боеприпасы будут использоваться с осторожностью.
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Элина Позднякова