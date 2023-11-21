В Белом доме осудили пуск баллистической ракеты КНДР

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Соединенные Штаты Америки осудили Корейскую Народно-Демократическую Республику за пуск баллистической ракеты, об этом говорится в опубликованном заявлении Белого дома.
«США решительно осуждают КНДР за запуск космической ракеты-носителя с использованием баллистических технологий», - говорится в сообщении американской администрации.
Представители Белого дома также заявили, что подобные действия грозят дестабилизировать ситуацию в корейском регионе. США призвали всё мировое сообщество осудить КНДР, а также заявили, что готовы принять все необходимые меры для защиты своего государства и союзников.
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Евгения Парфентьева