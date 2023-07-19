В Белом доме отказались от поддержки движения судов в украинские порты

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Белый дом: США не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты.
В администрации президента США Джо Байдена заявили, что Штаты не готовы объявлять о каких-либо мерах поддержки движения судов в порты Украины после заявлений Минобороны России.
Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило, что идущие в порты Украины суда будут рассматриваться как перевозчики военных грузов. В ведомстве также отметили, что такие суда будут рассматриваться как перевозчики военных грузов.
Заявлению оборонного ведомства предшествовало решение Москвы о выходе из зерновой сделки. Соглашение перестало действовать 18 июля.
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Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило, что идущие в порты Украины суда будут рассматриваться как перевозчики военных грузов. В ведомстве также отметили, что такие суда будут рассматриваться как перевозчики военных грузов.
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Анастасия Крестьянова