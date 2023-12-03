В Белом доме оценили планы Израиля по ликвидации лидеров ХАМАС

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В США посчитали полезной тактикой планы Израиля по ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль может потерпеть стратегическое поражение в секторе Газа. Однако американский министр назвал исход, по которому ЦАХАЛ всё же может одержать победу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова