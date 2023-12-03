Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Белом доме оценили планы Израиля по ликвидации лидеров ХАМАС

В Белом доме оценили планы Израиля по ликвидации лидеров ХАМАС

В Белом доме назвали полезной тактикой ликвидацию Израилем лидеров ХАМАС
03 декабря 2023, 18:44
Фото: iStock/Nancy Anderson

Фото: iStock/Nancy Anderson

В США посчитали полезной тактикой планы Израиля по ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам американского политика, полная ликвидация руководства ХАМАС негативно повлияет на возможности движения проводить военные операции.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль может потерпеть стратегическое поражение в секторе Газа. Однако американский министр назвал исход, по которому ЦАХАЛ всё же может одержать победу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стали известны подробности следующего этапа конфликта Израиля и ХАМАС

Киссинджер призывал не создавать независимую Палестину

Глава Палестины призвал возбудить дела на «израильских военных преступников»
#израиль
#хамас
#белый дом
#план
#политика
Читайте нас в
В СПЧ раскрыли темы, которые будут затронуты на встрече с Путиным
СПЧ на встрече с Путиным обсудит темы образования, миграции и спецоперации
03 декабря 2023, 17:27

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

В ходе встречи Совета по правам человека при президенте России с Владимиром Путиным будут затронуты темы спецоперации, миграции, образования, здравоохранения и ряд других вопросов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ответственный секретарь Совета Александр Точенов.
Ранее в Кремле анонсировали предстоящую встречу Владимира Путина с членами СПЧ. Уточнялось, что глава государства будет присутствовать в формате видеоконференции. 

Точенов выступит с докладом о реализованных поручениях, которые были даны Путиным на прежних заседаниях. 

Член СПЧ Александр Брод рассказал агентству, что планирует затронуть тему развития системы общественного контроля на выборах, поскольку важно отражение информационных провокаций в ходе проведения выборов.

Кроме того, важно гарантировать безопасность голосования тем гражданам России, которые отдадут свои голоса, находясь в недружественных странах. 

Читайте также:

Путин обновил состав президентского Совета по правам человека

Путин на следующей неделе посетит один из регионов России и проведёт ряд встреч

Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России
#владимир путин
#спч
#заседание
Читайте нас в
Стало известно, чем для Зеленского обернётся увольнение Залужного
Политолог Фесенко: увольнение Залужного станет «огромным ударом» для Зеленского
03 декабря 2023, 17:07

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного станет для президента Украины Владимира Зеленского «огромным ударом». Об этом сообщил руководитель киевского НИИ «Пента» Владимир Фесенко.
Он рассказал, что в настоящее время Залужный является авторитетом как в украинской армии, так и среди простого народа. В случае его отстранения от должности, позиции Зеленского могут ослабиться. 

Фесенко подчеркнул, что слова Залужного о вероятном поражении Украины и об иных перспективах конфликта были слишком резко восприняты на Западе. При этом для рядовых украинцев такая информация стала сенсационной и позволила избавиться от завышенных ожиданий. 

Читайте также:

Стало известно, кого украинцы хотят видеть на посту президента страны

На Украине заявили, что выборы возможны только без участия Залужного

Мэр Киева Кличко раскрыл, с чем связано падение популярности Зеленского
#владимир зеленский
#украина
#валерий залужный
#конфликт
#увольнение
Читайте нас в
Стали известны подробности следующего этапа конфликта Израиля и ХАМАС
NYT: Израиль в ближайшее время проведёт операцию высокой интенсивности в Газе
03 декабря 2023, 15:55

Фото: iStock/e-crow

Новая фаза в израильско-палестинском конфликте не будет затяжной. Об этом сообщает издание The New York Times.
Отмечается, что в ближайшее время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует провести очередную операцию в секторе Газа. Однако она пройдёт в режиме высокой интенсивности, а значит завершится довольно быстро. 

Ранее в МЧС РФ сообщили, что через КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом прошла новая партия россиян и членов их семей. Всего удалось эвакуировать 133 человека. В настоящее время размещаются во временных пунктах, где им оказывается медицинская и психологическая помощи, предоставляется еда и вода, восстанавливаются документы. Вскоре они будут доставлены спецрейсом в Москву. 

Читайте также:

В Пентагоне допустили стратегическое поражение Израиля в секторе Газа

Киссинджер призывал не создавать независимую Палестину

Освобождённые из плена ХАМАС россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве
#израиль
#хамас
#сектор газа
#операция
#конфликт
Читайте нас в
Путин на следующей неделе посетит один из регионов России и проведёт ряд встреч
Путин примет участие в мероприятии в честь Дня героев Отечества
03 декабря 2023, 15:40

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт заседание СПЧ, поучаствует в мероприятии в честь Дня героев Отечества и приедет в один из регионов России. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин».
Отмечается, что в один из дней предстоящей недели состоится заседание Совета по развитию гражданского общества по правам человека. 

В конце недели состоится чрезвычайно важное в нынешних обстоятельствах мероприятие, посвящённое Дню героев Отечества, на котором будет присутствовать российский президент. 

Также в течение недели глава государства посетит один из регионов России, который пока не называется, а также проведёт ряд встреч с представителями других государств. 

Кроме того, в планах у Путина – участие в дискуссии форума «Россия Зовёт» и церемонии вручения верительных грамот послов других стран.

Читайте также:

Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России

Путин обновил состав президентского Совета по правам человека

Zeit: На саммите G20 Зеленский был раздражён, а Путин уверен в себе
#владимир путин
#план
#россия
#президент
Читайте нас в
«Искренний человек»: Медведев похвалил главу Пентагона за слова о помощи Киеву
Медведев похвалил Остина за указание истинной причины помощи Украине
03 декабря 2023, 15:24

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за то, что тот назвал истинную причину, по которой осуществляется помощь Украине. Об этом российский политик написал в соцсети X.
Ранее Остин в ходе выступления на Рейгановском форуме заявил, что в настоящее время США проводят масштабную модернизацию оборонной промышленной базы. Это самое крупное обновление за последние несколько десятилетий. 

Кроме того, по словам главы Пентагона, США вполовину нарастили спонсирование производства боеприпасов в стране из-за их высоких расходов на территории Украины. 

В общей сложности, по данным Остина, на модернизацию оборонной промышленности будут выделены порядка 50 миллиардов долларов. 

Медведев поблагодарил «искреннего человека» Остина за то, что тот раскрыл военную тайну и назвал истинную причину помощи Киеву. Она заключается не в спасении страны и её населения, не в том, чтобы ослабить Россию. Помощь осуществляется для модернизации собственной оборонной промышленности. 

Читайте также:

В Пентагоне считают армию США самой смертоносной силой в истории

Министр обороны США Остин: «Мы не позволим победить России или ХАМАС»

В Пентагоне в закрытом формате обсудят военную стратегию США по России
#дмитрий медведев
#россия
#сша
#помощь
#финансирование
Читайте нас в
ВМС Британии сообщает о взрыве в Красном море близ Израиля
03 декабря 2023, 14:21

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

ВМС Британии сообщает о вероятном взрыве, который произошёл в районе Баб-эль-Мандебского пролива.
Центру координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO) стало известно о том, что беспилотники проявляют активность. Также стало известно о вероятном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море, которое отделяет Аравийский полуостров от африканского побережья. 

В UKMTO предупредили экипажи судов, которые находятся поблизости, о необходимости соблюдать осторожность. 

«В UKMTO поступили сообщения об активности беспилотников, в том числе о взрыве. Предположительно, он произошёл в районе Баб-эль-Мандебского пролива на йеменской стороне», — сказано в сообщении организации.
Других подробностей пока не приводится. 

Читайте также:

Sky News: В шотландском Эдинбурге прогремел взрыв, слышный за много миль

В Одесской области в результате взрыва был повреждён объект инфраструктуры

В небе над Краснодаром сработала система ПВО
#взрыв
#новости
#происшествие
Читайте нас в
Зеленский нашёл себе нового лучшего друга на Западе
The Guardian: канцлер Германии Шольц стал новым лучшим другом Зеленского
03 декабря 2023, 14:20

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Канцлер Германии Олаф Шольц стал новым лучшим другом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал журналист Саймон Тисдалл в статье The Guardian.
Он убеждён, что Шольц возглавил поддержку Украины, сменив тем самым бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее называл себя лучшим другом Зеленского. 

По словам Тисдалла, Шольц теперь находится на лидирующем месте в работе по удержанию украинской стороны на плаву. 

Ранее киевский мэр Виталий Кличко заявил, что в настоящее время важным вопросом является дальнейшее существование Украины. Именно поэтому ещё рано говорить о кандидатах на пост президента и о прочих других вопросах. 

Читайте также:

Германия хочет уменьшить вклад в Европейский фонд мира для военной помощи Киеву

Депутат Бундестага Вагенкнехт назвала Украину бездонной бочкой

Пушков раскрыл, от кого зависит изменение психологии конфликта на Украине
#владимир зеленский
#германия
#шольц
#украина
#поддержка
#финансирование
Читайте нас в
Киссинджер призывал не создавать независимую Палестину
03 декабря 2023, 13:48

Фото: сайт Кремля

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своём последнем в жизни интервью говорил не создавать независимую Палестину.
По его мнению, это не гарантирует, что Израиль снова не подвергнется нападению, пишет Politico.

Киссинджер заявил, что выбрал бы переговоры между арабским миром и Израилем, потому что не видит, чтобы прямые переговоры между сторонами были очень плодотворными.

«Я считаю, что необходимо передать Западный Берег под контроль Иордании, а не стремиться к решению проблемы созданием двух государств, в результате которого одна сторона будет полна решимости свергнуть Израиль», —заявил Киссинджер.
По словам Киссинджера, сегодня необходимо более активное участие США, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.

Напомним, бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. По данным агентства Reuters, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.

Читайте также:

Американист Блохин раскрыл, какую роль сыграл Киссинджер в отношениях США и России

Сенатор Джабаров назвал Киссинджера очень разумным политиком

Блогер Колясников назвал Киссинджера очень умным и расчётливым врагом
#политика
#израиль
#новости
Читайте нас в
Лукашенко приедет с визитом в Китай
03 декабря 2023, 12:07

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3-4 декабря приедет с визитом в Китай.
Он приведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает агентство БелТА.

В повестку переговоров Лукашенко и Си Цзиньпина, которые пройдут в Пекине, включили вопросы торгово-экономического, международного сотрудничества, а также инвестиционного. 

В программе визита запланировали несколько мероприятий социально-гуманитарного характера.

Ранее президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Анджей Дуда отказались позировать для совместной фотографии участников Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР28), проходящей в ОАЭ.

Читайте также:

Главы Литвы, Латвии и Польши отказались от фото с Лукашенко на саммите ООН

В Белоруссии приняли закон об изъятии денег у богатых

Лукашенко уволил помощника за недопустимый поступок
#политика
#белоруссия
#китай
Читайте нас в
Достижения.рф