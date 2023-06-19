В Белом доме посчитали Россию виновной в подрыве Каховской ГЭС

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Пресс-секретарь вашингтонской администрации Карин Жан-Пьер уверена, что ответственность за случившееся Москва несет в любом случае
Россия несет прямую ответственность за подрыв Каховской ГЭС, даже несмотря на то, что детали произошедшего все еще не установлены. Об этом заявила 19 июня пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер.
При этом, по словам Карин Жан-Пьер, Соединенные Штаты все еще оценивают произошедшее, и воздерживаются от высказывания официальной позиции.
В свою очередь, The New York Times со ссылкой на неназванного американского военного написала о том, что подрыв дамбы Каховской ГЭС, скорее всего, осуществили изнутри «российские агенты».
Напомним, утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, которая считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
«Я говорила это раньше и скажу это вновь <...> Русские контролировали дамбу, и им там, прежде всего, было не место. На них лежит конечная ответственность за разрушения», — сказала она, отвечая на вопрос о публикациях в американских СМИ, которые обвиняли в случившемся Россию.
В свою очередь, The New York Times со ссылкой на неназванного американского военного написала о том, что подрыв дамбы Каховской ГЭС, скорее всего, осуществили изнутри «российские агенты».
Напомним, утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, которая считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Артем Путинцев