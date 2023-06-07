В Белом Доме раскрыли главную цель контрнаступления Киева

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По информации издания, в администрации президента США Джо Байдена полагают, что целью украинских военных может являться мост, соединяющий Россию и Крым. Таким мнением поделились представители Белого дома, которые пожелали остаться анонимными. Они заявили, что анонсированное наступление ВСУ началось в понедельник. Украинские силы осуществили удары на юге по нескольким направлениям, однако основной целью уничтожения - является мост, заключили представители.
Ранее «Радио 1» сообщало, о начале крупномасштабного наступления украинских сил на пяти участках фронта. В Минобороны России заявили, что успеха ВСУ достичь не удалось, все атаки были отражены.