В Белом доме рассказали о новой помощи Украине

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Администрация США не приняла окончательное решение о том, в какой форме будет выделен следующий пакет помощи Украине. Об этом в ходе брифинга сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СБ) Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что в настоящее время в финансировании США помимо Украины стал нуждаться Израиль. Поэтому первостепенной задачей у Администрации США стоит совмещение этих двух видов помощи, чтобы оказать равно справедливую помощь нуждающимся в ней странам.
Однако, по словам Кирби, в настоящее время ещё не принято окончательное решение о количестве, составе, а также форме планируемых поставок. Но политик отметил, что Администрация совместно с Конгрессом США активно ведёт расчёты и работу касаемо решения поставленной задачи.
Ранее глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что сейчас Зеленский будет делать всё, только бы не отойти на второй план для западных стран.
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Однако, по словам Кирби, в настоящее время ещё не принято окончательное решение о количестве, составе, а также форме планируемых поставок. Но политик отметил, что Администрация совместно с Конгрессом США активно ведёт расчёты и работу касаемо решения поставленной задачи.
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Анастасия Чинкова