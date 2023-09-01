В Белом доме высказались о расширении БРИКС

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В США не видят угрозы в расширении БРИКС, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы не рассматриваем БРИКС как антиамериканскую коалицию, или какую-то враждебную организацию», - прокомментировал ситуацию Кирби.
Он строго подчеркнул, что решение о присоединении к союзу остается за каждой отдельной страной.
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Евгения Парфентьева