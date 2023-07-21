В Белом доме высказались о потерях ВСУ

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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина уже понесла значительные потери в ходе контрнаступления.
В администрации президента США Джо Байдена также сообщили, что Белый дом проводит с Украиной переговоры о том, когда стоит задействовать основные силы при осуществлении наступления. Салливан подчеркнул, что США намерены идти на риски в вопросах поставок вооружений Киеву. Однако, в администрации американского лидера отметили, что учитывают реакцию Москвы при принятии решений.
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Анастасия Крестьянова