Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Белом доме выступили за возобновление зерновой сделки

В Белом доме выступили за возобновление зерновой сделки

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о желании США возобновить зерновую сделку
25 июля 2023, 01:04

Фото: iStock/rarrarorro

Соединенные Штаты поддерживают возобновление черноморской зерновой инициативы, несмотря на готовность России заменить поставки украинских продовольственных товаров на глобальном рынке, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-конференции.
Таким образом она прокомментировала на статью президента России Владимира Путина, которую он опубликовал на сайте Кремля перед саммитом «Россия — Африка».

«Я ясно указала ... что России следует возвратиться к ранее заключенному соглашению, к зерновой сделке. ... Мы хотели бы увидеть это», — цитирует Жан-Пьер РИА Новости.

По ее словам, Вашингтон будет продолжать призывать к восстановлению черноморской зерновой инициативы.

Читайте также:

Эрдоган обсудил с Зеленским пути урегулирования на Украине

Италия поддержала усилия по возобновлению зерновой сделки

Politico: Китай резко сократил военные поставки на Украину
#США
#зерновая сделка
Читайте нас в
Зеленский назвал «неевропейским» блокирование экспорта агропродукции по суше
Зеленский: Блокирование экспорта агропродукции по суше после 15 сентября недопустимо
25 июля 2023, 00:15

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможное продление ограничений на импорт украинской сельхозпродукции в странах Евросоюза после 15 сентября является недопустимым и «неевропейским».
«Абсолютно недопустимое и откровенно неевропейское любое продолжение ограничений. Европа имеет институциональную способность действовать рациональнее, чем закрывать ту или иную границу для того или иного товара», — цитирует ТАСС слова украинского лидера.

Зеленский добавил, что Киев займется поиском решения по данному вопросу.

Читайте также:

Эрдоган обсудил с Зеленским пути урегулирования на Украине

Скотт Риттер: Зеленский и Дуда могут тайно договориться о создании коалиционного государства

В США объяснили «детскую месть» Зеленского
#Зеленский
#Евросоюз
#Европа
Читайте нас в
США ввели санкции против трех граждан Мали за «связи» с ЧВК «Вагнер»
США ввели санкции против трех граждан Мали после обвинений в связях с группой «Вагнер»
24 июля 2023, 22:59

Фото: iStock/Flory

США ввели санкции против трех граждан Мали, которые обвиняется в связях с ЧВК «Вагнер». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минфин Соединенных Штатов.
Под новые санкции попали Садио Камара (также имеет гражданство Франции), Адама Багайоко и Алу-Бой Диарра.

ЧВК «Вагнер» в целом находится под американскими санкциями. Обычно, санкции по линии минфина означают блокирование активов и запрет на сделки в юрисдикции Соединенных Штатов.

Читайте также:

В США пообещали защитить Польшу от ЧВК «Вагнер»

«Вагнеровцы» впервые раскрыли свои потери в СВО

Gospodarce: В Польше внимательно следят за ситуацией с ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии
#ЧВК «Вагнер»
#США
#санкции
Читайте нас в
В США пообещали защитить Польшу от ЧВК «Вагнер»
Представитель Госдепа Миллер пообещал защитить Польшу от «экскурсии» вагнеровцев
24 июля 2023, 22:47

Фото: iStock/vincent_ruf

Госдеп США на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что вагнеровцы хотят сходить на экскурсию в Польшу, ответил обещанием защищать каждый дюйм территории НАТО. Об этом пишет РИА Новости.
«Наш альянс с Польшей крепок. Польша – это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — цитирует агентство слова представителя Госдепартамента Мэттью Миллера.

Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его «начали напрягать» перебазированные в Белоруссию вагнеровцы, так как они хотят «сходить на экскурсию» в Варшаву и Жешув (город в Польше, выполняющий роль перевалочной базы для военных поставок Украине).

Читайте также:

Политолог Марков прокомментировал слова Лукашенко о «вагнеровцах»

Путин и Лукашенко вместе посетили Валаам

На встрече двух лидеров Владимир Путин заявил о провале украинского контрнаступления
#Лукашенко
#Госдеп
#США
#вагнеровцы
Читайте нас в
В США считают, что обеспечили Украину всем необходимым для наступления
24 июля 2023, 22:30

Фото: iStock/rarrarorro

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США обеспечили Украину всем необходимым для проведения контрнаступления.
«С нашей точки зрения, у Украины есть все, что ей нужно для проведения этого контрнаступления. Мы предоставили им колоссальные объемы военного оборудования вместе с нашими союзниками и партнерами в Европе и по всему миру», - сказал Миллер в ходе брифинга.

Такое заявление он сделал на фоне публикаций в некоторых СМИ, а также высказываний украинского руководства, которое обвиняет страны Запада в промедлении с поставками вооружения на Украину.

При этом он подчеркнул, что уже в ближайшее время Штаты объявят о новом пакете военной помощи для Киева.


 Читайте также:

В Совбезе РФ уличили Запад в стремлении любыми методами сохранить господство в мире

Украина передаст США первый отчет о применении кассетных боеприпасов

МИД Китая призвал к соблюдению гуманитарного права после обстрела российских военкоров
#США
#Украина
Читайте нас в
Минтруд представил проект материальной помощи родителям пострадавших в СВО детей
24 июля 2023, 21:54

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Минтруд РФ подготовил проект, согласно которому родители детей, пострадавших в зоне СВО, единовременно получат 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В указе обозначается, что выплаты получат родители, дети которых в возрасте до 18 лет получили ранение или травму в СВО, начиная с 24 февраля 2022 года. Кроме того, условия распространяются на жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также приграничных территорий. Также уточняется, что, если в семье пострадали несколько детей, выплаты родители получат за каждого.

Помимо этого, главы регионов, согласно проекту, должны обеспечить пострадавшим детям ежегодный отдых и оздоровительные процедуры, если необходимо – проведение санаторно-курортного лечения.

Читайте также:

В зоне СВО погиб командующий «Ленинградским полком» полковник Вашутин

В пункте отбора контрактников в Балашихе к отправке в зону СВО готовят священников

Депутат Колунов отправил гуманитарную помощь в зону СВО и приграничные районы
#СВО
#выплаты
#Минтруд
Читайте нас в
Путин: Регионы могут сами устанавливать правила обращения с бездомными животными
24 июля 2023, 21:25

Фото: iStock/Osobystist

Владимир Путин подписал закон, согласно которому субъекты РФ смогут самостоятельно принимать решения о том, как поступить с бездомными животными. Официальный документ размещён на сайте правовой информации.
Ранее федеральный закон требовал отлова, размещения в приютах, стерилизации, вакцинации и обратной отправки на прежнее место бездомных животных. Отныне регионы вправе пропускать эти правила и самостоятельно устанавливать условия и требования.

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурманов заявил, что субъекты РФ смогут отслеживать численность животных и их популяцию, проводить льготную стерилизацию, размещать их в пунктах передержки, отдавать гражданам по специализированным программам и т.д.

Читайте также:

Экозащитник Расулмухамедов предложил «устраивать на работу» бездомных собак

В Альянсе защитников животных назвали плюсы чипирования

Россиянам рассказали о бедственном положении приютов для животных
#животные
#закон
#Путин
Читайте нас в
Администрация Киевской области хочет изменить герб региона из-за сходства с московским
24 июля 2023, 20:22

Фото: istockphoto/goodgraphic

Власти Киевской области собираются изменить флаг и герб региона, в основе которых находится изображение Георгия Победоносца. Причиной является схожесть с геральдическими символами Москвы и Московской области.
Как рассказал глава областной военной администрации Киевской области Руслан Кравченко, специалисты предложили варианты, при которых в основе нового герба изображен ангел. Среди цветов фона предлагаются синий, белый и пурпурный. Первые наработки геральдистов были представлены депутатам Киевского облсовета. Далее предполагается широкое обсуждение новой символики в общинах. 

С 1999 года на гербе Киевской области изображен Георгий Победоносец, поражающий копьем исполинского змея. Схожее изображение святого змееборца появилось на гербе Московского княжества еще в XV веке в годы правления Ивана III.

Читайте также:

В Киеве разрешили заменить герб СССР на памятнике «Родина-мать»

Стало известно, сколько россиян испытывают восхищение и гордость при виде флага РФ

Проект нового герба представили в Шатуре

#киевская область
#герб
#москва
#георгий победоносец
#ангел
#флаг
#символ
Читайте нас в
Эрдоган обсудил с Зеленским пути урегулирования на Украине
24 июля 2023, 20:14

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил пути решения конфликта на Украине, подчеркнув, что готов готова внести свою лепту в его разрешение.
По его словам, Зеленский посетил Анкару 7 июля. В ходе встречи главы Турции и Украины обсудили вопросы, стоящие на повестке дня.

«Мы поделились с ним своими взглядами на прекращение войны, которая продолжается уже более 500 дней, и подчеркнули, что готовы внести свою лепту», - рассказал Эрдоган в рамках своего обращения к нации после заседания кабинета министров.

Также 21 июля Эрдоган по телефону обсудил с Зеленским вопрос продления зернового соглашения. По словам главы Турции, страна прилагает все усилия для воцарения мира и возобновления зерновой инициативы.

Читайте также:

Скотт Риттер: Зеленский и Дуда могут тайно договориться о создании коалиционного государства

Зеленский обвинил Запад в медленном контрнаступлении ВСУ

Зеленский назвал Крымский мост целью Украины
#Владимир Зеленский
#Турция
#переговоры
#Тайип Эрдоган
Читайте нас в
Политолог Асафов рассказал о развитии российско-африканских отношений после статьи Путина
24 июля 2023, 19:40

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Политолог Александр Асафов рассказал в интервью Общественной службе новостей (ОСН), какое влияние статья Путина «Россия и Африка» окажет на мир.
В ней президент России указал на глубокие корни российско-африканских отношений и назвал их стабильными, доверительными и доброжелательными.

Эксперт в беседе с ОСН пояснил, что Россия желает сотрудничать с Африкой через сферу образования, военно-техническое оснащение, поставки зерна и удобрений и другие направления.

Запад, в свою очередь, преследует негуманные цели, видя сотрудничество с Африкой через неоколонизм.

В заключение Асафов предположил, что западные страны будут противостоять развитию российско-африканских отношений, создавая давление по разным направлениям.

Читайте также:

Путин написал статью для жителей Африканского континента

Путин: У Запада нет возможности восполнить расход техники Киевом

Путин: Весь Запад видит, что их «хваленая» техника прекрасно горит
#Путин
#Россия
#Африка
#сотрудничество
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников