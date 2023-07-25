В Белом доме выступили за возобновление зерновой сделки

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Соединенные Штаты поддерживают возобновление черноморской зерновой инициативы, несмотря на готовность России заменить поставки украинских продовольственных товаров на глобальном рынке, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-конференции.
Таким образом она прокомментировала на статью президента России Владимира Путина, которую он опубликовал на сайте Кремля перед саммитом «Россия — Африка».
По ее словам, Вашингтон будет продолжать призывать к восстановлению черноморской зерновой инициативы.
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«Я ясно указала ... что России следует возвратиться к ранее заключенному соглашению, к зерновой сделке. ... Мы хотели бы увидеть это», — цитирует Жан-Пьер РИА Новости.
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Артем Кузьмин