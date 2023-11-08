В Белом доме заявили, что будущее сектора Газа должны определять сами палестинцы

Фото: iStock/rrodrickbeiler
Что будет дальше с сектором Газа - должны решить жители Палестины, об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время брифинга.
«У нас до сих пор нет решения того, как будет управляться Газа. Очевидно, что палестинские власти будут частью этого обсуждения, но мы считаем, что палестинцы должны быть ответственными за свою судьбу и свое будущее», - прокомментировал ситуацию Кирби.
Напомним, ранее американское издание NYT, со ссылкой на слова лидеров движения ХАМАС, написало, что война между сектором Газа и Израилем была начата для того, чтобы вновь «положить на стол» палестинский вопрос. Лидеры движения также выразили надежду на поддержку со стороны стран арабского мира.
Читайте также:
Блинкен: США не допустят победы ХАМАС в секторе Газа
В ХАМАС объяснили, почему россиян не внесли в списки на эвакуацию из сектора Газа
Intercept: США скрывают данные об оружии для Израиля из-за жертв в Газе
Евгения Парфентьева