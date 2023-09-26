В Белом доме заявили, что будут добиваться выдачи дополнительных средств для Украины

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Администрация США продолжит работу с обеими партиями конгресса по выделению дополнительного финансирования Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ранее член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что она категорически против предоставления финансовой помощи Украине, поскольку такими шагами США финансируют нацизм. Она призвала остальных конгрессменов расставить приоритеты и увидеть, в каких условиях вынуждены работать американские военные на базах. Таким образом она посоветовала тратить государственный бюджет на нужды своей страны, а не отправлять деньги Украине.
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Анастасия Чинкова