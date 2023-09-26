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В Белом доме заявили, что будут добиваться выдачи дополнительных средств для Украины

Жан-Пьер: работа с Конгрессом по выделению денег Украине продолжится
26 сентября 2023, 19:41
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

Администрация США продолжит работу с обеими партиями конгресса по выделению дополнительного финансирования Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что в Белом доме надеются на всестороннюю поддержку Украины, в частности, со стороны Конгресса США.

Ранее член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что она категорически против предоставления финансовой помощи Украине, поскольку такими шагами США финансируют нацизм. Она призвала остальных конгрессменов расставить приоритеты и увидеть, в каких условиях вынуждены работать американские военные на базах. Таким образом она посоветовала тратить государственный бюджет на нужды своей страны, а не отправлять деньги Украине.

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#конгресс сша
#белый дом
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На Украине рассказали о готовности страны к вступлению в Евросоюз
Шмыгаль: Украина выполнила все требования ЕК по членству в ЕС
26 сентября 2023, 19:53

Фото: iStock/artJazz

Украина выполнила все семь требований для начала проведения переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Об этом в своём Telegram-канале сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что до конца дня на Украине будет принята государственная целевая программа «Единство в разнообразии», которая станет финальной точкой в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии. 

Уточняется, что цель этой программы – создание необходимых условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов.

По словам Шмыгаля, уже в октябре Украина получит высокую оценку в рамках отчёта по пакету расширения Евросоюза. После этого будет проведено голосование, предшествующее проведению переговоров. 

Ранее зампред Европарламента Катарина Барли заявила, что Украина не сможет войти в Евросоюз раньше 2029 года, поскольку страна не соответствует ни одному из критериев, которые требуются для вхождения в состав ЕС.

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#украина
#евросоюз
#программа
#переговоры
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Эрдоган: Коридор из Турции в Азербайджан может пройти через Иран
26 сентября 2023, 19:41

Фото: сайт Кремля

Турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что железнодорожный коридор из Турции в Азербайджан может вполне пройти через территорию Ирана. Это вполне может произойти в случае отказа властей Армении открыть Зангезурский коридор.
По сообщению турецкого информационного агентства Anadolu, Эрдоган ранее обратился к армянскому правительству с призывом обеспечить «маршруты мира» через Лачинский и Зангезурский коридоры. По его словам, в случае отказа Еревана, власти Ирана позитивно отнесутся к возможности поспособствовать транспортному сообщению между Турцией и Азербайджаном. 

Президент Турции также подчеркнул, что прогресс в армяно-азербайджанском урегулировании должен быть направлен на региональную нормализацию. Ранее, выступая на Генеральной ассамблее ООН, он выступил за мирное совместное проживание в Нагорном Карабахе азербайджанцев и армян.

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#армения
#турция
#азербайджан
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Суд признал 19-летний приговор Алексею Навальному* по делу об экстремизме законным
26 сентября 2023, 19:18

Фото: istock / OlFedv

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор Алексея Навального* по делу об экстремизме законным, отклонив апелляционную жалобу.

«Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — такое решение огласила судебная коллегия.
Так, приговор о 19 годах колонии особого режима вступает в силу. Алексей Навальный* участвовал в слушании удаленно, по видеосвязи. Информацию сообщает РИА Новости.

Теперь обвиняемого в ближайшее время переведут из колонии строгого режима в колонию особого режима. В данных местах отбывания наказаний сидят самые опасные преступники: приговоренные к пожизненному заключению, и те, кто совершал рецидив преступлений. Теперь Навальный* будет реже видеться с родственниками, а посылок будут доставлять меньше. 

Свою вину Навальный* отрицает. Он прибывает в колонии с февраля 2021 года, когда суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменила его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 года на реальный. После приговора по делу о мошенничестве и неуважении к суду его перевели в колонию строгого режима во Владимирской области в марте 2022 года.

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*Признан иноагентом на территории РФ.
#суд
#приговор
#преступники
#новости
#навальный
#служба
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В Польше рассмотрят меры по экстрадиции из Канады нациста Хунки
26 сентября 2023, 19:13

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что Варшава потребует экстрадиции из Канады 98-летнего Ярослава Хунки (Гунько), который служил в 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны.
Директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому направлено письмо, в котором содержится просьба изучить документы и исторические свидетельства на предмет возможной причастности нациста Хунки к преступлениям против польского народа и поляков еврейского населения. Известно, что в годы войны эсэсовцы из «Галичины» активно участвовали в карательных операциях и массовых казнях поляков, русских и евреев.

Напомним, что Хунки был приглашен на пятничное заседание канадского парламента по случаю приезда украинского президента Владимира Зеленского. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и законодатели приветствовали 98-летнего нациста как ветерана борьбы против русских.

Позже спикер Палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент эсэсовца, заявив, что ничего не знал о его прошлом. От Трюдо никаких объяснений не последовало.

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#документы
#заседание
#министр
#парламент
#польша
#владимир зеленский
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Конгрессвумен Грин: США, помогая Украине, финансируют нацизм
26 сентября 2023, 18:42

Фото: iStock/Andrii Atanov

США фактически финансируют нацизм, предоставляя помощь Украине. Об этом в соцсети X заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Она написала, что выступает против отправки денег президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку это акт финансовой поддержки нацизма.

Грин обратилась к американским конгрессменам с призывом обратить внимание на США, вместо того, чтобы заниматься финансированием Украины.

По словам конгрессвумен, она против предоставления Украине новой помощи на фоне проблем в США. Так, Грин утверждает, что солдаты ВС США живут в «грязи и нечистотах», поскольку их базы находятся в плохом состоянии.

Ранее было проверено 12 военных баз на территории США. На них были обнаружены серьёзные проблемы и ряд коммунальных неудобств.

Марджори Тейлор Грин – республиканка, поддерживающая бывшего президента США Дональда Трампа. Она стабильно голосует против всех новых законопроектов, направленных на финансирование Украины. 

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#сша
#украина
#финансирование
#поставки
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Шойгу назвал сроки окончания спецоперации на Украине
26 сентября 2023, 18:21

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Коллегии ведомства обозначил сроки окончания специальной военной операции на Украине. Он сообщил, что последовательная реализация планов к 2025 году позволит достичь поставленных целей.
В ходе заседания Коллегии глава военного ведомства подчеркнул, что США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием, а киевский режим по указке своих западных хозяев продолжает кидать необученных солдат на неподготовленные и бессмысленные штурмы, практически на убой. Это ведет только к самоликвидации Украины, добавил Шойгу.

Он отметил, что в условиях противостояния не только с Украиной, но и со всем западным миром, Минобороны РФ продолжает наращивать боевую мощь Вооруженных сил страны, в том числе за счет поставок современных видов вооружений и улучшения качества подготовки бойцов с учетом опыта специальной военной операции.

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#сша
#минобороны рф
#страны
#операции
#режим
#счёт
#солдат
#шойгу
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В ЕП отметили, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз раньше 2029 года
Зампред ЕП Барли: Украина не сможет вступить в ЕС раньше 2029 года
26 сентября 2023, 18:07

Фото: iStock/makaule

Украина не сможет вступить в Евросоюз до 2029 года, поскольку она не соответствует ни одному из требуемых для вступления критериев. Об этом в эфире телеканалов NTV и RTL заявила зампред Европарламента (ЕП) Катарина Барли.
Она отметила, что следующий созыв в Европарламент начнётся после предстоящих в этом году выборов и завершится в 2029 году. По словам Барли, парламент заинтересован в первую очередь в Евросоюзе, а затем уже и в Украине.

Также зампред ЕП заявила, что необходимо дать Украине шанс на вступление в Евросоюз. Однако те переговоры, которые ведутся в настоящее время, не гарантируют присоединение страны к сообществу в ближайшее время, поскольку необходимо соответствие нескольким критериям, чего Украина ещё не достигла.

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#украина
#евросоюз
#парламент
#переговоры
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Глава МИД Канады требует отставки спикера Палаты общин, чествовавшего эсэсовца
26 сентября 2023, 17:44

Фото: istock / Gabriel Shakour

Глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что спикер Палаты общин Энтони Рота должен уйти в отставку за приглашение и чествование украинца-эсэсовца дивизии СС «Галичина» в стенах парламента. Информацию сообщает РИА Новости.
По мнению Мелани Жоли это недопустимо и позорно для канадцев. 

«Я считаю, что спикер должен прислушаться к членам палаты и уйти в отставку», — заявила дипломат.
Напомним, что инцидент произошел во время посещения президентом Украины Владимиром Зеленским Канады. На заседании пригласили 98-летнего Ярослава Хунку и представили его как украинского борца за свободу. После приветствия его осыпали аплодисментами. Позже выяснилось, что Хунка служил в тактическом объединении войск нацистской Германии, набранное из украинских добровольцев.

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#инцидент
#новости
#дипломат
#украина
#конфликт
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В Верховной раде признали выборы в 2024 году бессмысленными
Вице-спикер ВР Кондратюк: выборы на Украине не изменят ситуацию в стране
26 сентября 2023, 17:26

Фото: iStock/twinsterphoto

Выборы во время военного положения на Украине не изменят ситуацию в стране. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк в интервью изданию «Украинская правда».
Она отметила, что проведение выборов – это длительный процесс, требующий затрат. Кондратюк задалась вопросом, а нужно ли тратить деньги из государственного бюджета на их подготовку, если эти выборы толком не изменят ситуацию в стране? 

Кроме того, Кондратюк утверждает, что международные организации могут не признать проведение выборов, назвав их нелегитимными. По этой же причине невозможно внедрение новых технологий, а именно возможности проголосовать в электронном виде.

Напомним, что по законодательству Украины запрещено проводить выборы в период военного положения. Однако в настоящее время это имеет место быть, если парламент большинством голосов поддержит внесение соответствующих изменений в закон. 

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#украина
#выборы
#закон
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