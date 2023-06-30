В Белом доме заявили, что наступление ВСУ не оправдало ожиданий

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Кирби заявил, что первый этап контрнаступления ВСУ не оправдал ожиданий Белого дома
При этом США продолжат оказывать военную помощь Киеву и будут и дальше обучать украинский бойцов. Несмотря на неудачи на линии боевого соприкосновения, Кирби отметил «некоторый прогресс», которого достигла армия режима президента Владимира Зеленского.
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Андрей Гаврилов