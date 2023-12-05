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В Белом доме заявили, что США ожидали взятия Киева в первые дни СВО

Жан-Пьер: США в первые дни СВО ждали, что Россия возьмет Киев
05 декабря 2023, 03:21
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

В первые дни после начала СВО на Украине власти США ожидали, что российские военные возьмут Киев. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга, пишет «Лента.ру».

«Знаете, в первые пару дней войны мы думали, что Киев будет взят», — цитирует издание слова Жан-Пьер.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в свою очередь заявила, что Соединённым Штатам следует прекратить оказывать финансовую помощь Киеву, сосредоточив своё внимание на внутренних проблемах страны.

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#сша
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#байден
#переговоры
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Врач Кнапп рассказала, как снизить сахар в крови без лекарств
Врач Кнапп: Короткие прогулки после еды замедлят рост уровня сахара в крови
05 декабря 2023, 03:02

Фото: iStock/vadimguzhva

Врач клиники Кливленда в США Шеннон Кнапп рассказала о простом способе снижения сахара в крови. Об этом пишет РИА Новости.
По словам доктора, контролировать уровень сахара в крови можно с помощью небольших прогулок после еды. Ходьба в течение 3-5 минут после приёма пищи замедляет рост таких показателей, пояснила Кнапп.

Она добавила, что физическая активность почти мгновенно действует на уровень сахара. Кроме того, полезная привычка имеет и долгосрочный эффект — со временем она помогает организму использовать инсулин эффективно.

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NBC: Демократы и республиканцы в Сенате США провалили переговоры о помощи Киеву
05 декабря 2023, 02:50

Фото: iStock/dkfielding

​ В США Демократическая и Республиканская партии провалили переговоры, пытаясь достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса американского президента Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины, Тайваня и Израиля. Об этом сообщает NBC News.
По информации телеканала, республиканцы угрожают блокировкой запроса Байдена «без адекватных иммиграционных изменений».

Отмечается, что предыдущие попытки политических оппонентов договориться закончились «глубокими разногласиями». Демократы осознают, что республиканцы не хотят идти на компромисс, рассказал один из близких к обсуждениям собеседников NBC News.

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#оружие
#байден
#переговоры
#помощь
#украина
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Явлинский предложил себя Путину в роли переговорщика по Украине
05 декабря 2023, 02:16

Фото: сайт Кремля

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский предложил президенту РФ Владимиру Путину себя в роли посредника на переговорах с Украиной. Об этом пишет РБК.
«Я предложил свою кандидатуру. Я был посредником в Чечне, потом на Дубровке. Я готов. Это болезненная вещь, но, если это необходимо ради того, чтобы сделать шаг в сторону прекращения огня, я готов», – цитирует издание слова российского политика.

Явлинский подчеркнул, что для начала мирных переговоров необходимо договориться о прекращении огня, после чего можно будет перейти к обсуждению других вопросов. Он также выразил уверенность, что сейчас подходящее время для переговоров, так как контрнаступление ВСУ провалилось и начался конфликт на Ближнем Востоке.

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#конфликт
#политика
#всу
#контрнаступление
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Newsweek: Байден стал звездой мемов после странной оговорки
Newsweek: Оговорка Байдена на церемонии вызвала волну шуток и мемов
05 декабря 2023, 02:00

Фото: сайт Белого дома

Оговорка президента США Джо Байдена в ходе церемонии в Вашингтоне спровоцировала «лавину шуток и мемов». Об этом пишет Newsweek.
В публикации отмечается, что Байден во время церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру поздравлял рэпера Куин Латифу, заявив: «Она получила премию «Золотой глобус» и Прайм-тайм премию «Враг». Так, американский лидер перепутал название премии «Эмми» со словом enemy (по-русски враг – ред.).

Осознав ошибку, Байден под смех публики повторил слово «враг» и добавил: «Это же я».

Национальный комитет Республиканской партии разместил видео с оговоркой Джо Байдена в соцсети X, где ролик получил множество комментариев.

«Байден теперь готов стать ведущим вашего следующего мероприятия», — написал пользователь с ником Jay Baker.

«Лучше, чем сказать «клизма» (по-английски еnema. – ред.)!», — пошутил JJ.

«Кто-нибудь принесет ему очки для чтения??», — добавил RA224.

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#оружие
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#видео
#мероприятия
#лидер
#байден
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Захарова объяснила слова Лаврова «оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ
05 декабря 2023, 01:18

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что фраза министра иностранных дел Сергея Лаврова «Оставьте меня в покое» в ходе заседания СМИД ОБСЕ в Скопье была адресована фотографу. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 1».
Захарова предположила, что фотограф мог не поверить, что на заседании российский министр, и решил «подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам».

Запад в свою очередь использовал высказывание Лаврова как «мем» и «слоган», тем самым пытаясь продемонстрировать, что Россия якобы изолирована.

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#лавров
#захарова
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Салливан рассказал, когда США прекратят поставлять оружие Украине
Салливан: США прекратят поставлять оружие ВСУ, когда у них закончатся деньги
04 декабря 2023, 23:48

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в понедельник, 4 декабря, подтвердил, что после того, как у Соединённых Штатов закончатся выделенные деньги на помощь Киеву, поставки оружия Украине прекратятся.
«Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине», — цитирует РИА Новости слова советника американского президента.

Салливан также в очередной раз призвал конгрессменов проголосовать в поддержку запроса президента Байдена, чтобы Вашингтон мог и дальше оказывать Киеву военную поддержку.

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#сша
#оружие
#новости
#всу
#запад
#киев
#украина
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Салливан: США не обсуждают вопрос о размещении палестинцев из Газы
04 декабря 2023, 23:38

Фото: iStock/Jon Rehg

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в понедельник, 4 декабря, заявил, что в настоящее время вопрос о размещении выселенных из сектора Газа палестинцев в третьих странах не обсуждается.
Об этом пишет РИА Новости.

«Я готов подтвердить, что на текущий момент таких обсуждений не ведется», — ответил Салливан на вопрос о возможности подобных переговоров.

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#сша
#ес
#запад
#палестина
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Путин предостерег власти Латвии от свинского отношения к русскоязычным жителям
Путин: русскоязычные жители Латвии могут ответить властям на свинское отношение
04 декабря 2023, 21:55

Фото: сайт Кремля

Если власти Латвии продолжат по-свински обращаться к русскоязычному населению, которое живет там, то скоро они могут столкнутся с ответным отношением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По словам российского лидера, счастье не придет в страну, которой проводится подобная политика. Он подчеркнул, что в Латвии проживает огромное число русскоговорящего населения.

«Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны», - уверен Путин.

Он также напомнил, что русофобия в странах прибалтики была еще до специальной военной операции. По его словам, на данный момент этой русофобией воспользовались для того, чтобы решить внутриполитические задачи.

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#политика
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#операции
#сво
#путин
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Путин: русофобия в Прибалтике была еще до СВО, сейчас ей решили воспользоваться
04 декабря 2023, 21:51

Фото: сайт Кремля

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что русофобия в странах прибалтики была еще до специальной военной операции. Об этом Путин сообщил в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Российский лидер отметил, что на данный момент этой русофобией воспользовались для того, чтобы решить внутриполитические задачи. Путин подчеркнул, что желание страны, чтобы люди, которые проживают на ее территории, с уважением относились к традициям, культуре и в том числе к языку государства пребывания является законным.

Ранее Путин заявил, что продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и прав человека, ее институты, которые подконтрольны Западу, демонстрируют ангажированность и русофобию. По мнению президента РФ, в течение восьми лет наблюдается беспомощность, а также игнорирование западными институтами нарушений в отношении ДНР. Путин заключил, что в данных структурах не только не замечают, но и поощряют всякое проявление русофобии.

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