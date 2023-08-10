В Белом доме заявили, что время не на стороне украинцев в контрнаступлении

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США дали Украине все, о чем они просили для успешного контрнаступления, но оно идёт медленно, а продолжать его с осени будет еще сложнее. Об этом он рассказал CNN.