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В Белом доме заявили о невозможности бесконечно финансировать Украину

В Белом доме заявили, что США близки «к концу верёвки» в финансировании Украины
12 октября 2023, 07:26
Фото: istock / Oleg Elkov

Фото: istock / Oleg Elkov

Представитель Пентагона заявил, что Соединенные Штаты Америки близки к «концу веревки» в вопросе финансирования Украины. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге в Белом доме. Информацию сообщает ТАСС.

«Мы будем продолжать помогать Украине столько, сколько мы можем, но эта помощь не будет бесконечной», — заявил он.
Кирби пояснил, что Штаты будут финансово помогать Украине, столько, насколько это возможно.


Напоминаем, ранее Конгресс утвердил временный бюджет США на 45 дней, из него удалили все спорные статьи, в том числе деньги на военные поставки Киеву. Как заявляет Кирби, на сегодняшний день невозможно планировать поддержку на долгосрочный срок.

Ранее сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что военный конфликт в Израиле снизит приоритетность Украины в западной политике. Сейчас властям США придется вести работу на «два фронта» — украинский и израильский, иначе другие страны поймут, что США не выносят бремени «глобального лидерства».

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Посол Израиля счел позитивным возможное влияние России на ХАМАС
Посол Израиля Цви: Россия сыграла бы позитивную роль, повлияв на ХАМАС
12 октября 2023, 08:47

Фото: istock / Gilnature

Израильский посол в РФ Александр Бен Цви считает, что Россия могла бы оказать позитивное влияние на ХАМАС. По мнению дипломата, влияние РФ может сыграть позитивную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта. Информацию сообщает РИА Новости.

«Если кто-то может повлиять на такие организации (как ХАМАС — прим. ред.), включая Россию, — это позитивно», — заявил Бен Цви.
Ранее сообщалось, что израильские больницы отказываются лечить раненых боевиков ХАМАС, взятых в плен. Это следует из распоряжения Министра здравоохранения Израиля Моше Арбеля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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*Включен в список террористов и экстремистов в РФ

#россия
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#армия
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#министр
#новости
#рф
#израиль
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Ученые назвали профессии, которые могут приводить к деменции
Science Direct: Ученые назвали пять профессий, которые могут привести к слабоумию
12 октября 2023, 08:34

Фото: istock / Tero Vesalainen

Ученые пришли к выводу, что тяжелый физический труд повышает риск развития деменции. Об этом сообщает научный сайт Science Direct.

Исследователи проверили, как работа может быть связана с развитием слабоумия в старости. Участниками исследования стали 7 тысяч человек. У 15% из них вероятность возникновения деменции намного выше в сравнении с остальными. Специалисты пришли к выводу, что это связано с их работой, так как они занимались тяжелым физическим трудом.
  
«Наша работа подчеркивает так называемый парадокс физической активности — физическая активность в свободное время связана с лучшими когнитивными результатами, а тяжелый физический труд, наоборот, может привести к ухудшению когнитивных результатов», — рассказал автор исследования Вегард Скирбекк.
В перечне профессий, увеличивающих раск развития старческой болезни, оказались продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, медицинский персонал, фермеры, и люди, трудящиеся в сфере сельского хозяйства.

По мнению ученых, недостаток отдыха и тренировки мозга в сочетании с хронической усталостью из-за тяжелой работы приводят к износу организма.

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#люди
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The Hill: Лидер республиканцев Стив Скализ выдвинут на пост спикера палаты представителей
Республиканцы выдвинули своего лидера на пост спикера палаты представителей
12 октября 2023, 08:07

Фото: istockphoto/rarrarorro

Республиканское большинство в палате представителей Конгресса США выдвинуло на пост спикера своего лидера Стива Скализа. Место оказалось вакантным после отставки Кевина Маккарти, происшедшей впервые в американской истории.
Выборы кандидата на пост нового председателя нижней палаты парламента проходили в закрытом режиме, сообщает издание The Hill. На номинацию также претендовал сторонник бывшего президента США Дональда Трампа Джим Джордан, представитель штата Огайо. Интересно, что кандидат на место спикера 58-летний Скализ также имеет довольно близкое отношение к Трампу. 14 июня 2017 года он был ранен террористом, выступавшим против тогдашнего главы Белого дома и несколько месяцев серьезно лечился.

Стив Скализ представляет в Конгрессе штат Луизиана. Его выдвижение на пост спикера палаты представителей поддержали 113 законодателей. За Джима Джордана проголосовали 99 конгрессменов.

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#дональд трамп
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Раненых боевиков ХАМАС запретили лечить в больницах Израиля
JPost: Глава Минздрава Израиля запретил лечить раненых боевиков ХАМАС
12 октября 2023, 07:45

Фото: istock / Cunaplus_M.Faba

Больницы Израиля отказываются лечить раненых боевиков ХАМАС, взятых в плен. Это следует из распоряжения Министра здравоохранения Израиля Моше Арбеля. Информацию сообщает издание Jerusalem Post.
Как заявил сам Арбель, под его руководством лечить террористов официально не будут. Он обратил внимание на то, что медики должны сосредоточиться на помощи раненым гражданским и солдатам израильской армии(ЦАХАЛ).

«Лечение презренных террористов… мешает (…) государственная система здравоохранения не будет лечить их», — заявлено директиве министра.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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*Включен в список террористов и экстремистов в РФ
#операция
#армия
#лечение
#больницы
#министр
#медики
#израиль
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Посол России озвучил легкое решение конфликта на Украине
Антонов: США могут завершить конфликт на Украине прекращением отправки помощи
12 октября 2023, 07:09

Фото: istock / ValleraTo

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США могут добиться урегулирования конфликта на Украине, если перестанут отправлять Киеву вооружение. Такое заявление он сделал в телеграм-канале.

Как считает Антонов, Штаты продолжают ставить на решение кризиса силой и попытки «измотать и обескровить Россию». Он также обратил внимание на то, что новый пакет помощи Украине не поможет в решении поставленных Америкой задач.

«Киевский режим дышит на ладан. Западные поставки лишь отдаляют перспективу окончания кровопролития», — добавил Антонов.
Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что у Вашингтона на фоне недавнего выделения очередного транша военной помощи Киеву заканчиваются ресурсы на эти цели. Соответствующая трансляция велась на YouTube. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#вооружение
#посол
#заявление
#режим
#поставки
#рф
#антонов
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США поддержали расследование о повреждении газопровода Balticconnector
США поддержали расследование Финляндии и Эстонии о повреждении Balticconnector
12 октября 2023, 06:48

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку Финляндии и Эстонии в связи с проводимым ими расследованием инцидента, связанного с повреждением газопровода в Балтийском море.
«Мы выражаем нашу солидарность с нашими союзниками по НАТО — Финляндией и Эстонией — и поддерживаем их усилия по проведению расследования, направленного на выявление причин повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море», - написал Блинкен у себя в социальных сетях.
Следует отметить, что газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, был приостановлен из-за возможной утечки газа после падения давления в подводной трубе в воскресенье вечером. Финские пограничники впоследствии обнаружили местоположение утечки газопровода.

Органы правопорядка считают, что повреждения могли быть нанесены преднамеренно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, а также был поврежден кабель связи между двумя странами, находящийся в территориальных водах Эстонии.

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#газопровод
#полиция
#сша
#море
#охрана
#нато
#блинкен
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Myśl Polska: Зеленский не ценит помощь союзников
12 октября 2023, 06:41

Президент Украины Владимир Зеленский называет ключевым союзником Киева каждого, к кому приезжает просить помощь, а в случае отказа обвиняет другие государства в сотрудничество с Российской Федерацией. Об этом пишет Myśl Polska.
«Зеленский известен тем, что способен оценить помощь других стран только тогда, когда ожидает от них дальнейшей поддержки. Он называет Польшу «ключевыми союзником», когда он находится в Варшаве, Германию — когда он находится в Берлине, Канаду — когда он находится в Оттаве», — говорится в публикации.

Автор отметил, что украинский лидер в тот момент, когда покидает помогающее ему государство, забывает об оказанной ему поддержке, при этом в случае отказа обвиняет его в работе на Москву.

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#украина
#польша
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ХАМАС заявил об освобождении из плена израильтянки с детьми
Аl Jazeera: ХАМАС заявил, что освободил из плена израильтянку с двумя детьми
12 октября 2023, 06:29

Фото: istockphoto/zabelin

ХАМАС объявил об освобождении женщины из Израиля и ее двух детей, которые находились в заложниках, сообщает телеканал Al Jazeera.
«По информации группировки „Бригады Аль-Кассам“ ХАМАС, появились видеозаписи, с освобождением израильской женщины и ее детей», — отмечает телеканал.

Согласно данным Al Jazeera, на далеких кадрах видно женщину и ее детей, а также удаляющихся мужчин, предположительно, членов ХАМАС. Съемки показывают женщину и детей на открытом месте возле забора, который, вероятно, является границей между Израилем и сектором Газа.

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Число погибших с начала эскалации палестинцев достигло 1,2 тысячи человек
Число погибших в результате эскалации жителей Газы достигло 1,2 тысячи человек
12 октября 2023, 05:58

Фото: istockphoto/zabelin

По информации, предоставленной палестинским министерством здравоохранения, число жертв в результате израильских атак на сектор Газа достигло 1,2 тысячи человек, а количество раненых увеличилось до 5,6 тысячи.
Ранее сообщалось о более чем 1,1 тысяче погибших в секторе Газа.

«Число погибших увеличилось примерно до 1,2 тысячи человек, а число раненых достигло 5,6 тысячи», — сообщил представитель министерства, цитируемый агентством Франс Пресс.

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#путин
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