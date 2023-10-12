В Белом доме заявили о невозможности бесконечно финансировать Украину

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Представитель Пентагона заявил, что Соединенные Штаты Америки близки к «концу веревки» в вопросе финансирования Украины. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге в Белом доме. Информацию сообщает ТАСС.
«Мы будем продолжать помогать Украине столько, сколько мы можем, но эта помощь не будет бесконечной», — заявил он.Кирби пояснил, что Штаты будут финансово помогать Украине, столько, насколько это возможно.
Ранее сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что военный конфликт в Израиле снизит приоритетность Украины в западной политике. Сейчас властям США придется вести работу на «два фронта» — украинский и израильский, иначе другие страны поймут, что США не выносят бремени «глобального лидерства».
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