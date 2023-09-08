В Белом доме заявили о желании видеть Зеленского на саммите G20

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В Белом доме заявили, что хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Индии, об этом сообщил советник американского президента Джейк Салливан.
«По нашему мнению, иметь Зеленского на этом (саммите) G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом», - прокомментировал ситуацию Салливан.
По его словам, Зеленский продолжает вовлекать мировых лидеров в вопросы разрешения глобального конфликта. Салливан отметил, что ценит его усилия.
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