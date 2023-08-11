В Белоруссии могут построить вторую АЭС

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Белорусский лидер Александр Лукашенко допустил, что на востоке Белоруссии могут построить вторую атомную электростанцию, сообщает «СБ.Беларусь сегодня».
«На электро будем переходить (шире использовать в стране электроэнергию) – не даром же атомную станцию построили. У меня такая шальная мысль – и вторую атомную электростанцию построить на востоке», - цитирует издание слова Лукашенко.
Белорусская АЭС расположена у северо-западной границы Белоруссии в 18 километрах от города Островец. Ее построили в 2013 году.
«Проведённый анализ курса БПЛА показал, что ударный беспилотник двигался на хранилище отработанного ядерного топлива на территории ЗАЭС. Повреждение контейнеров с ядерным топливом может вызвать ядерную катастрофу и смерти людей», - прокомментировали ситуацию в СМИ.
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