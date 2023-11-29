В Белоруссии приняли закон об изъятии денег у богатых

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Палата представителей Национального собрания Белоруссии в последнем чтении приняла закон, в котором фигурирует повышение налога для состоятельных граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале парламента.
Отмечается, что одним из пунктов закона о налоговых изменениях на предстоящий год вводится увеличение налогового сбора с 13 до 25% для богатых белорусов, чьи доходы превышают 5,7 миллионов российских рублей в год.
Кроме того, изменениям подвергся налог на прибыль для юридических и физических лиц. Ставка повысилась с 20 до 25% для тех лиц, прибыль компаний которых превышает 713 миллионов российских рублей в год.
В Белоруссии оценили новый законопроект, назвав его хорошим результатом работы, направленной на совершенствование налоговой системы. По словам авторов, нововведения позволят сбалансировать интересы субъектов хозяйствования, граждан и государства.
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Кроме того, изменениям подвергся налог на прибыль для юридических и физических лиц. Ставка повысилась с 20 до 25% для тех лиц, прибыль компаний которых превышает 713 миллионов российских рублей в год.
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Анастасия Чинкова