В Белоруссии сообщили о перехвате украинского разведывательного беспилотника

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich
Белорусские пограничники перехватили в Гомельской области украинский беспилотник, с помощью которого велась разведка территории республики.
Беспилотник был направлен в разведывательных целях. Он незаконно пересек территорию, после чего был перехвачен белорусскими пограничниками, сообщили в комитете.
Читайте также:
Gospodarce: В Польше внимательно следят за ситуацией с ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии
Бойцы ЧВК «Вагнер» тренируют членов теробороны Белоруссии
ARD: Немецкая разведка подслушала переговоры Пригожина и Лукашенко
Анастасия Крестьянова