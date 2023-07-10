В Берлине предъявили обвинения подозреваемому в нападении на офис российских журналистов

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Прокуратура Берлина предъявила обвинения подозреваемому в нападении на здание, в котором проживали и работали российские журналисты.
Российский активист, задержанный после покушения на журналистов, продолжает отрицать предъявленные ему обвинения. Об этом сообщает телеканал ARD.
Ранее россиянин уже являлся организатором протестных акций в отношении российских властей в Берлине. В ходе обысков, у мужчины были обнаружены взрывные устройства и инструкции по их созданию.
В заявлении прокуратуры говорится, что гражданин России обвиняется в покушении на убийство и попытке поджога здания.
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Ранее россиянин уже являлся организатором протестных акций в отношении российских властей в Берлине. В ходе обысков, у мужчины были обнаружены взрывные устройства и инструкции по их созданию.
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Анастасия Крестьянова