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В Берлине прошло массовое шествие за переговоры по Украине и сектору Газа

25 ноября 2023, 20:38
Фото: iStock/photosvit

Фото: iStock/photosvit

В Берлине прошла масштабная акция протеста против продолжения поставок вооружения Украине и за решение украинского и палестино-израильского конфликта дипломатическим путём. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что организатором шествия стала политик Сара Вагенкнехт, которая недавно покинула партию «Левые». Она выступила на подиуме около Бранденбургских ворот. В своей речи немецкий политик обвинило правительство ФРГ в том, что оно придерживается двойных стандартов, оценивая конфликт на Украине и «беспощадные бомбардировки» в секторе Газа.

Кроме того, Вагенкнехт выступила против растрачивания бюджета Германии на производство нового вооружения, поставляемого Украине. По её словам, в стране не хватает учителей, закрываются медицинские учреждения и устаревает инфраструктура.


Таким образом, она отметила, что конфликт на Украине негативно влияет на экономическое положение Германии.

Митингующие прошли от Бранденбургских ворот по правительственному кварталу, выкрикивая лозунги с требованием прекратить боевые действия, перейти к мирным переговорам и остановить русофобию. Также они несли флаги, на которых вливаются немецкий и российский триколор.

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#германия
#россия
#украина
#сектор газа
#митинг
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ХАМАС отложило освобождение второй группы заложников
25 ноября 2023, 20:25

Фото: iStock/mercava

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» объявило о приостановке освобождения второй группы израильских заложников. Об этом организация сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что решение о том, чтобы отложить освобождение ещё одной части заложников было принято из-за невыполнения израильской стороной условий соглашения о перемирии. 

Представители бригады сообщили, что возобновят освобождение только после того, как Израиль допустит въезд грузовиков с гуманитарными грузами в северную часть сектора Газа, а также будет соблюдать согласованные ранее стандарты для освобождения заключённых. 

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#хамас
#израиль
#заложники
#сектор газа
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Жители Финляндии вышли на митинги с требованием не закрывать границу с Россией
В Финляндии жители вышли на митинги против закрытия границы с РФ
25 ноября 2023, 20:06

Фото: iStock/Ruma Aktar

В Финляндии прошли митинги против закрытия границы с Россией. Об этом сообщают «Известия».
В столице Хельсинки и в городе Тампере местные жители вышли на митинг с требованием не закрывать пропускных пунктов на границе с Россией. 

Протестующие кричали, что хотят видеться с родственниками, которые проживают на территории РФ. Тем более, закрытие КПП производится незадолго до новогодних праздников и Рождества, когда финны хотели отправиться в Россию и встретиться с близкими. 

Напомним, что в ночь на 24 ноября финские власти объявили о закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией, за исключением самого северного, проходящего по Мурманской области со стороны РФ. 

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#финляндия
#митинг
#россия
#граница
#закрытие
#жители
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Израильские военные обстреляли миротворцев ООН в Ливане
Патруль миротворцев ООН в Ливане обстреляли израильские военные
25 ноября 2023, 19:28

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по бойцам Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Об этом в соцсети X сообщили представители миротворческого отряда.
Отмечается, что патруль подвергся обстрелу в районе 12 часов. Атака была произведена недалеко от населённого пункта Айтарун в южной части Ливана.

По сообщению ВСООНЛ миротворцы не пострадали во время обстрела. Однако был повреждён из автомобиль. 

В ООН осудили действия израильских военных и указали на необходимость несения ответственности сторон за защиту миротворческих отрядов. 

Напомним, что ЦАХАЛ и представители ливанского движения «Хезболла» периодически наносят удары по позициям друг друга. Обострение отношений между странами произошло на фоне палестино-израильского конфликта в секторе Газа. 

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#израиль
#военные
#оон
#обстрел
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Представитель МИД РФ Захарова назвала манипуляцией видео Сунака с молотком
25 ноября 2023, 19:06

Фото: официальный Telegram-канал МИД России

Кадры, на которых премьер британского правительства Риши Сунак «неправильно» пользуется молотком во время мастер-класса, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала примером манипуляции информацией.
Мария Захарова в своём телеграм-канале написала, что «в полной версии видео чётко видно и слышно, что мастер попросила Сунака использовать боковую часть инструмента. А лейбористы специально опубликовали только ту часть, где совет мастера не звучал, отметила Захарова.

Таким же образом западные страны создают фейки о России, считает представитель МИД РФ. Иностранные СМИ, по словам Захаровой, вырывают цитаты политиков из контекста. В итоге до читателей доходит искаженная информация.

«Антироссийская же медиакомпания носит характер пандемии», —написала Мария Захарова.
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#мария захарова
#мид рф
#политика
#новости
#великобритания
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Зеленский заявил, что Запад якобы поставит Киеву военные корабли для зернового коридора
Украинская правда: Киев анонсировал получение кораблей для охраны торговых судов
25 ноября 2023, 19:01

Фото: iStock/elena_larina

На Украине заявили, что получат от Запада корабли для конвоирования торговых судов по «новому зерновому коридору». Об этом сообщает издание «Украинская правда».
При этом западные страны не говорили о планах по передаче военных кораблей Украине. 

В материале издания указывается, что Украина подписала договоры с западными партнёрами о получении военных кораблей для защиты торговых судов в «новом зерновом коридоре» в Чёрном море. 

Уточняется, что анонсировал данные договоры о сотрудничестве президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, которая состоялась в субботу, 25 ноября. Глава государства добавил, что получение военных судов является «вопросом ближайшего будущего». 

Также в ходе пресс-конференции Зеленский заявил о намерениях укрепить системы ПВО в Одесской области, которые ранее использовались в рамках зерновой сделки. 

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#украина
#зерно
#корабль
#сделки
#владимир зеленский
#чёрное море
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На российско-литовской границе образовалась очередь из нескольких десятков грузовиков
ФТС: на границе между РФ и Литвой образовалась очередь из 80 грузовиков
25 ноября 2023, 18:43

Фото: iStock/Gabriele Grassl

На российско-литовской границе в Калининградской области образовалась многокилометровая пробка из десятком грузовиков. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
Отмечается, что за сегодняшние сутки перед МАПП «Чернышевское» образовалась очередь из 80 грузовиков. 

Также в ФТС добавили, что 25 грузовиков, прошедших российский таможенный контроль, вынуждены стоять на нейтральной полосе из-за медленной работы литовских пограничников, которые за сегодняшний день приняли всего 58 автомобилей. Официальных причин замедления в работе литовской стороной озвучено не было. 

Калининградская таможня попросила водителей, которые планируют свой путь через этот пропускной пункт, учитывать данную информацию. 

Днём ранее власти Калининградской области обратились к правительству Литвы с требованием не закрывать единственный контрольно-пропускной пункт на границе, поскольку за этим последуют экономические проблемы. 

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#россия
#литва
#калининград
#граница
#пробки
#грузовик
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В ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям против РФ
25 ноября 2023, 15:39

Фото: istockphotosinonimas

Некоторые страны-члены ЕС выступают за то, чтобы смягчить предложения Брюсселя по санкциям в отношении РФ.
Об этом сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на источники, пишет РИА Новости. 

«Некоторые страны настаивают на смягчение предложений ЕС, которые направлены на пресечение обхода санкций против РФ через третьи страны», - сказано в сообщении агентства.
По данным агентства, Еврокомиссия предлагает  запретить импортерам перепродавать ряд товаров России или для использования в России.

Брюссель предложил требовать от компаний вносить на целевой депозитный счет некоторую сумму, половина которой будет переводиться в целевой фонд для Украины, если фирма нарушит санкции. Контракты с такой компанией расторгнут. 

«Дипломатические представители некоторых стран-членов выразили ряд опасений в связи с этим предложениями, в том числе о законности», - сообщает издание. 
Также есть опасение, что дополнительные требования по контрактам могут сделать компании из Европы менее конкурентоспособными. 

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#политика
#европа
#санкции
#россия
#украина
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МИД Армении сообщило об установлении дипломатических отношений с Саудовской Аравией
МИД Армении сообщило об установлении дипотношений с Саудовской Аравии
25 ноября 2023, 15:28

Фото: iStock/irgit

Армения и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения. Об этом сообщили в пресс-службе армянского министерства иностранных дел.
Отмечается, что 24 ноября стороны подписали протокол об установлении дипломатических отношений. 

Подписание протокола прошло в Абу-Даби. Свои подписи поставили послы Армении и Саудовской Аравии в ОАЭ Карен Григорян и Султан ибн Абдалла Аль-Ангар. 

Напомним, что впервые в истории в 2021 году президент Армении, которым на тот момент был Армен Саркисян, совершил визит в Саудовскую Аравию. У стран не было выстроено дипломатических отношений, поскольку правительство Саудовской Аравии заняло сторону Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе. С момента обретения Арменией независимости ни один представитель страны не посещал арабское государство. 

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#армения
#дипломат
#мид
#отношения
#сотрудничество
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Захарова считает, что налогоплательщики ЕС спонсируют бандитизм на Украине
25 ноября 2023, 14:53

Фото: официальный Telegram-канал МИД России

Деньги налогоплательщиков стран Евросоюза идут на спонсирование бандитизма на Украине.
Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратила внимание на опубликованный пресс-релиз, который выпустило Европейское полицейское агентство. Там говорилось о вскрытии сети телефонных мошенников с Украины. Они представлялись сотрудниками службы безопасности банков.

«Ровно то, что эти злоумышленники практиковали в России последние 5-7 лет, теперь совершали и со своими материальными «благодетелями», —заметила Мария Захарова.
Сумма нанесенного ущерба оценивается в десятки миллионов долларов. От украинских мошенников пострадали по большей части чехи. Захарова уточнила, что в рейдах в Днепре принимали участие и антинаркотические подразделения, что свидетельствует о том, что в киберпреступности на Украине присутствует и наркосоставляющая.

«Вот именно на это — спонсирование всех видов бандитизма на Украине — и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды Зеленскому», —высказалась Мария Захарова.
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#мария захарова
#политика
#новости
#украина
#европа
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