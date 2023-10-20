В Берлине запретили акции в поддержку Палестины

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Берлинская полиция отозвала разрешения на проведение акций в поддержку Палестины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы немецкой столицы.
Отмечается, что в субботу в Берлине должны были две пропалестинские акции.
Кроме этого, людям запретили любые мероприятия взамен отмененных вплоть до 30 октября 2023 года.
Ранее сообщалось, что Митингующие против военных действий в секторе Газа ворвались в здание Конгресса Соединенных Штатов. Трое из нарушителей были задержаны за нападение на стражей правопорядка.
А 18 октября у Белого дома в США собрались сотни пропалестинских демонстрантов. Собравшиеся требуют прекратить огонь в секторе Газа. О готовящемся митинге было известно заранее.
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Кроме этого, людям запретили любые мероприятия взамен отмененных вплоть до 30 октября 2023 года.
А 18 октября у Белого дома в США собрались сотни пропалестинских демонстрантов. Собравшиеся требуют прекратить огонь в секторе Газа. О готовящемся митинге было известно заранее.
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Мелисса Тимофеева