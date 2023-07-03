В ближайшие дни ООН и Россия могут провести переговоры по зерновой сделке

Фото: iStock/LewisTsePuiLung
Ситуация по зерновой сделке может проясниться в ближайшие дни
«Обсуждения ООН и РФ в ближайшие дни планируются, пока нет точной даты. Возможно, они пройдут в Женеве. Эти переговоры во многом определят будущее механизма, сейчас этой ясности нет», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
Читайте также:
ЕС рассматривает подключение «дочки» «Россельхозбанка» к SWIFT для реализации зерновой сделки
Песков: У России нет предпосылок для продления зерновой сделки
Лавров оценил возможность продления зерновой сделки
Евгения Парфентьева