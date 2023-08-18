В Босфор вошло первое судно с зерном с Украины

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Сухогруз Joseph Schulte с украинским зерном вошел в пролив Босфор. После завершения зерновой сделки, это первое судно с продовольствием, которое вышло с Украины. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Турецкий телеканал сообщает, что сухогруз длительное время находился в порту Одессы. В море судно вышло 16 августа, утром 18 числа оно беспрепятственно вошло в пролив Босфор.
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Анастасия Крестьянова