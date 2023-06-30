В БРИКС заявили о бессмысленности обсуждения Украины без РФ

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Су-шерпа Павел Князев уверен, в БРИКС понимают, что нет смысла обсуждать кризис на Украине без России
Партнеры РФ по БРИКС осознают бесперспективность обсуждения вопроса, касающегося урегулирования конфликта на территории Украины, без России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев, сообщает РИА Новости.
По его словам, российской стороне выдвигают ультиматумы, которые были придуманы президентом Украины Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность в том, что нет смысла обсуждать конфликт без участия России.
Напомним, некоторое время назад глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщал, что участниками встрече, которая состоялась в Копенгагене, поучаствовали представители различных стран. На переговорах обсуждались планы по урегулированию конфликта.
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По его словам, российской стороне выдвигают ультиматумы, которые были придуманы президентом Украины Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность в том, что нет смысла обсуждать конфликт без участия России.
«Насчет этой инициативы - это, как известно, попытка продвижения тех ультиматумов, которые предлагает Зеленский, и той линии, которую продвигают его покровители на Западе. Всем, в том числе нашим партнерам по БРИКС, понятна бесперспективность подобного обсуждения ситуации на Украине или урегулирования между Украиной и Россией без России», - отметил Князев.
Напомним, некоторое время назад глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщал, что участниками встрече, которая состоялась в Копенгагене, поучаствовали представители различных стран. На переговорах обсуждались планы по урегулированию конфликта.
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Татьяна Лаврова