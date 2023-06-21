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Просчет Пентагона заставил британцев усомниться в отсутствии финансовых махинаций в США
Читатели британского издания Daily Mail обвинили администрацию Байдена в воровстве, после того, как стало известно, что Пентагон выделил гораздо больше финансовой помощи для Украины, чем требовалось.
Напомним, администрация США переоценила помощь, выделенную Украине за последние два года на шесть миллиардов долларов, из-за чего образовался излишек. В ведомстве отметили, что образовавшийся излишек сохранять на балансе и потратят на последующую поддержку ВСУ.
«Байдены хорошо умеют прятать и красть наши деньги», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«А каков тогда собственный капитал Зеленского?», - задался справедливым вопросом второй.
«Прошу прощения? Я знаю, когда я переплатил даже 20 долларов. Как правительство США может совершить такую ошибку?», - подытожил третий.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил контрнаступление Вооруженных сил Украины с провальным голливудским блокбастером. Джонсон также подчеркнул, что украинское наступление не было стратегически продуманной военной операцией, а лишь политическим ходом Владимира Зеленского.
Напомним, администрация США переоценила помощь, выделенную Украине за последние два года на шесть миллиардов долларов, из-за чего образовался излишек. В ведомстве отметили, что образовавшийся излишек сохранять на балансе и потратят на последующую поддержку ВСУ.
«А каков тогда собственный капитал Зеленского?», - задался справедливым вопросом второй.
«Прошу прощения? Я знаю, когда я переплатил даже 20 долларов. Как правительство США может совершить такую ошибку?», - подытожил третий.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил контрнаступление Вооруженных сил Украины с провальным голливудским блокбастером. Джонсон также подчеркнул, что украинское наступление не было стратегически продуманной военной операцией, а лишь политическим ходом Владимира Зеленского.
Евгения Парфентьева