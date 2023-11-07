В Британии более 120 компаний признались в нарушении санкций против России

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По информации газеты Financial Times, более 120 британских компаний добровольно уведомили правительство Великобритании о своих нарушениях антироссийских санкций. Этот запрос был подан в Министерство Финансов партнером юридической фирмы Pinsent Masons Стейси Кин.
«К настоящему моменту общее число компаний, информировавших правительство Великобритании о нарушениях санкций, составило 127», — говорится в сообщении газеты.Стейси Кин, подавшая запрос на разглашение данных в Минфин, подчеркнула, что широкий спектр санкций стал серьезным испытанием для британского бизнеса. Она также указала на влияние российских физических и юридических лиц за пределами России.
«Российские физические и юридические лица оказывают влияние за границей... если сравнивать с иранским или сирийским режимом, то там не было такой степени взаимосвязи между экономиками», — приводит газета слова Кин.По данным издания, Великобритания ввела санкции в отношении более чем 1600 частных лиц и компаний с начала вооруженных конфликтов на Украине.
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Артем Кузьмин