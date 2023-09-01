В Британии испугались российской ракеты «Сармат»

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Российская ракета «Сармат», поставленная на боевое дежурство, может уничтожить Лондон всего за шесть минут. Об этом пишет обозреватель британской газеты Express Мэтью Дули.
«Путин поставил на боевое дежурство гиперзвуковую ядерную ракету, способную стереть с лица земли Лондон за шесть минут», — говорится в материале издания.
Он уверен, что подобными действиями Россия вынесла предупреждение странам Запада. При этом уточняется, что «Сармат» является монструозным ядерным оружием, которое способно выпустить до 15 боеголовок в любую точку планеты.
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