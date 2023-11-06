В Британии предположили, какие страны обеднеют из-за Украины

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Вступление Украины в ЕС может привести к большим негативным последствиям для беднейших стран, которые являются членами организации.
Такое мнение высказала обозревательница британского портала UnHerd Бетани Эллиотт.
По словам Эллиотт, принятие Украины в Евросоюз может привести к уменьшению субсидий на развитие сельского хозяйства примерно на 20%. Обозревательница прибегла к внутренним расчетам ЕС, согласно которым в рамках расширенной конфедерации с Украиной, Молдавией, Грузией и странами Балканского полуострова украинская сторона сможет рассчитывать на материальную помощь в размере 168 млрд евро в течение 7 лет.
Эллиотт отметила, что европейские чиновники опасаются, что Евросоюз из 30 и более государств не будет эффективно функционировать.
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«Возможность Украины получать деньги, предназначенные для развития инфраструктуры в бедных странах ЕС, означает, что Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта больше не смогут получать такое финансирование», —считает Бетани Эллиотт.
Эллиотт отметила, что европейские чиновники опасаются, что Евросоюз из 30 и более государств не будет эффективно функционировать.
«Найти компромисс, вероятно, будет сложно», —резюмировала Эллиотт.По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, Украина, если выполнит все условия, может вступить в Европейский Союз в 2030 году. Он отметил, что некоторые балканские страны ждут членства уже 20 лет.
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Мария Фирсова