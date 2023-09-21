В Британии предъявили пяти гражданам Болгарии обвинения в шпионаже в пользу РФ

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В Великобритании прокуратура предъявила обвинения Британская пяти гражданам Болгарии в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
Напомним, 15 августа стало известно, что трое граждан Болгарии были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России. Все это время они находились под стражей. Граждане Болгарии проживали на территории Великобритании и работали в интересах российской разведки. При обыске, у задержанных были изъяты поддельные паспорта и документы на разные имена.
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Элина Позднякова