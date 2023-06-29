В Британии призвали НАТО упростить процедуру членства для Украины

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Министр обороны Великобритании Уоллес заявил, что НАТО необходимо упростить процедуру принятия Украины в объединение альянс
По словам министра, альянсу следует пропустить ряд требований, которые должна выполнить Украина для того, чтобы присоединиться к блоку. Он подчеркнул необходимость облегчения процесса и поддерживает то, как Киев стремится к членству.
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Анастасия Крестьянова