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В Британии призвали объявить «Вагнер» террористической организацией

В парламенте Британии призвали власти объявить «Вагнер» террористической организацией
26 июля 2023, 04:23

Фото: iStock/melis82

Комитет по внешним связям британского парламента призывал правительство классифицировать группу «Вагнер» как террористическую организацию, пишет РИА Новости.

В заявлении говорится о настоятельной рекомендации комитета классифицировать «Вагнер» как террористическую сеть. Парламентарии также призывают власти «более решительно и быстро» вводить санкции против организаций и индивидуумов, имеющих связи с «Вагнером».

Отчёт комитета также отмечает, что в течение последних десяти лет деятельность этой группы была недооценена правительством, хотя от группы «Вагнер», по мнению комитета, исходят угрозы к национальной безопасности.

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#Великобритания
#ЧВК Вагнер
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Посол России в США заявил об аморальности поставок оружия Украине
Посол Антонов: поставки оружия Украине находятся за гранью морали и здравомыслия
26 июля 2023, 03:51

Фото: iStock/donfiore

Российский посол в США Анатолий Антонов выразил свое возмущение продолжением поставок вооружения из США в Украину. Он подчеркнул, что это противоречит нормам морали и здравого смысла и ведет к увеличению человеческого страдания и смертей, передает РИА Новости.
Во вторник США объявили о предоставлении 43-го пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.

«Вашингтон продолжает беззаконно поставлять оружие своим украинским подопечным, что противоречит как морали, так и здравому смыслу», — подчеркнул дипломат в своем обращении к прессе.
«Можно с уверенностью сказать: боеприпасы и ракеты, за которые заплатили миллиарды долларов американские налогоплательщики, станут причиной разрушения городов и заминированных полей, а также будут означать искалеченные жизни», — добавил он.

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#США
#Россия
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Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию Донбасса
26 июля 2023, 02:34

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

За последние 24 часа украинская армия осуществила 58 обстрелов на территорию Донецкой Народной Республики, выпустив при этом 222 боеприпаса различного типа. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов военных преступлений Украины (СЦКК) на своем телеграм-канале.
«В течение прошлых суток было зарегистрировано 58 случаев обстрела со стороны украинских вооруженных формирований», — отмечается в заявлении представительства.
Всего было выпущено 222 боеприпаса различных типов украинскими войсками. Под обстрел попали восемь населенных пунктов региона: Горловка, Ясиноватая и её район, Донецк, Макеевка, Александровка, Петровское и Красная Поляна.

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#ДНР
#обстрелы
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США боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с Россией
CNN: США боятся, что действия Рида на Украине навредят диалогу с Россией по заключенным
26 июля 2023, 02:30

Фото: iStock/rarrarorro

Власти Вашингтона беспокоятся, что участие экс-морпеха Тревора Рида в военных действиях на Украине может подорвать переговоры с Москвой относительно обмена узниками, включая вероятность возвращения Эвана Гершковича и Пола Уилана в США, сообщает CNN, ссылаясь на свои источники.
«Это действие было совершено этим человеком по его собственному желанию и должно рассматриваться отдельно от дискуссий о возвращении Эвана Гершковича и Пола Уилана», — утверждает представитель администрации.
Источник телеканала подчеркнул, что в Вашингтоне «естественно» озабочены возможными трудностями в диалоге с Москвой.

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#США
#Украина
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Европу предупредили о риске остаться без газа из-за в США
La Croix: Европа может остаться без поставок газа из-за недовольства в США
26 июля 2023, 01:34

Фото: iStock/Chepko

Европа может столкнуться с прекращением поставок газа из США, пишет «Газета.ру» со ссылкой на La Croix. Причина кроется в возможном недовольстве американских производителей, которые могут остановить поставки из-за повышения цен на внутреннем рынке, вызванного экспортом газа в Европу.
Издание отмечает, что в случае возвращения к власти республиканцев, данная проблема может получить особое внимание.
Аналитики подчеркивают, что Европа стала сильно зависимой от американских поставок газа после отказа от российского. В то же время, увеличение добычи газа в США негативно сказывается на окружающей среде, так как привело к существенному росту (на 20-45 процентов) выбросов парниковых газов, указывается в статье.

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#газ
#Европа
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Польша заявила, что оказала Украине военную помощь на три миллиарда евро
Минобороны Польши: Страна оказала Украине военную помощь на три миллиарда евро
25 июля 2023, 23:41

Фото: iStock/Velishchuk

Польша предоставила военную поддержку Украине на сумму в 3 миллиарда евро, сообщил сайт Defence24 со ссылкой на информацию от польского министерства обороны.

«Общая стоимость военной помощи, оказанной Польшей Украине, достигла отметки в 3 миллиарда евро», — говорится в сообщении Defence24.
Портал отмечает, что в апреле 2022 года Варшава заявила о передаче военного оборудования Киеву на сумму 1,5 миллиарда евро. За следующий год эта сумма увеличилась на дополнительный миллиард евро, причем помощь на 500 миллионов евро была оказана в течение последних 3-4 месяцев.

«В последние месяцы поддержка значительно увеличилась», — говорится в сообщении портала.
Однако, польское министерство обороны подчеркивает, что детали оказанной военной помощи Украине являются секретными.

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#Польша
#Украина
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Экс-разведчик США Риттер рассказал об опрометчивом шаге Финляндии
Экс-разведчик Риттер заявил, что решение Финляндии вступить в НАТО было опрометчивым
25 июля 2023, 23:21

Фото: iStock/naumoid

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что решение Финляндии о вступлении в НАТО поставило страну в невыгодное положение, но так и не привело к ослаблению позиций РФ.
«Люди говорят, что членство Финляндии в альянсе поставит Россию в невыгодное положение, но на деле это создает проблемы только для Хельсинки», — сказал он в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Риттер добавил, что для Финляндии станет самоубийством решение нанеси удар по территории России или совершить другой провокационный шаг из-за нехватки военных ресурсов. При этом российская сторона способна усилить присутствие у границ с Финляндией для обеспечения безопасности собственных территорий.

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#Финляндия
#НАТО
#Россия
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США объявили о новом пакете военной помощи Украине
25 июля 2023, 21:45

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете американской военной Украине стоимостью порядка 400 миллионов долларов, вооружение должно помочь Киеву обеспечить противовоздушную оборону страны. Об том сообщает Reuters.
«В соответствии с полномочиями, переданными мне президентом Байденом, я объявляю о 43-м пакете военной помощи Украине», — говорится в заявлении госсекретаря.

Известно, что в новый пакет военной помощи войдут дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и ЗРК NASAMS, зенитные комплексы «Стингер», дополнительные боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 60-мм минометные снаряды, 32 БТР «Страйкер» и многое другое.

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#США
#Украина
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Министр обороны России Шойгу прибыл в КНДР
25 июля 2023, 21:20

Фото: iStock/Tessa Tung

Военная делегация из России во главе с министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщает Минобороны России.
«В международном аэропорту Сунан состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почетного караула Корейской Народной Армии», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Добавляется, что Сергея Шойгу встречал министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам. Российская делегация собирается принять участие Делегация в торжественных мероприятиях, которые будут проводиться в честь 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

Таким образом, этот визит укрепит российско-северокорейские военные связи, а также сыграет важную роль в развитии двусторонних отношений.

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#Сергей Шойгу
#КНДР
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Политолог Блохин рассказал, возможен ли импичмент Байдена
25 июля 2023, 21:01

Фото: iStock/:lucky-photographer

Политолог, американист Константин Блохин заявил, что если в результате расследования республиканцев нынешнего президента США Джо Байдена не допустят к президентским выборам в 2024 году, Байден будет этому рад. Об этом пишет Общественная служба Новостей.
«Потому что здесь главное ограничение — это его возраст и состояние здоровья. Сам же Байден будет утверждать, что пойдет, других заявлений он делать и не может», — приводит слова Блохина Общественная служба новостей.

Блохин отметил, что импичмент Байдена не произойдет, так как республиканцы не обладают контролем над палатами Конгресса.

Он добавил, что расследование сомнительных дел семейства Байденов не скажется на президентстве самого Джо Байдена, так как он и его семья относятся к «касте неприкасаемых».

Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал решение своего преемника Джо Байдена задействовать резервные американские силы для поддержки восточного фланга НАТО. Трамп подчеркнул, что политик, неспособный без труда подняться на борт своего самолета, не должен подталкивать свое государство к третьей мировой войне.

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#США
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#политика
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