В Британии призвали объявить «Вагнер» террористической организацией

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Комитет по внешним связям британского парламента призывал правительство классифицировать группу «Вагнер» как террористическую организацию, пишет РИА Новости.
Отчёт комитета также отмечает, что в течение последних десяти лет деятельность этой группы была недооценена правительством, хотя от группы «Вагнер», по мнению комитета, исходят угрозы к национальной безопасности.
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