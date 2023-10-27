В Британии сомневаются в намерении Израиля провести назем ную операцию в Газе

Фото: iStock/e-crow
Афишированная с большим размахом наземная операция Израиля в секторе Газа становится все менее вероятной, пишет британское издание Daily Telegraph.
«Несмотря на продолжающиеся обстрелы сектора Газа, воинственные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ночные рейды израильской бронетехники и пехоты в анклав, вероятность масштабного наземного вторжения Израиля снижается, а вместе с ней и вероятность начала региональной войны, по крайней мере, в ближайшем будущем», - прокомментировали ситуацию авторы статьи.
В DT также предположили, что армия обороны Израиля не готова к масштабной операции также, как не была готова к палестинской атаке. Несмотря на некоторые резервы и помощь западных союзников Иерусалим не обладает достаточным количеством ресурсов для того, чтобы вытеснить из Газы ХАМАС.
Читайте также:
В Евросоюзе раскрыли, финансирование какой страны сейчас является приоритетом
Haaretz: Палестинская ракета попала в жилое здание в Тель-Авиве
Удары Израиля по Газе мешают ХАМАС освободить всех гражданских заложников
Евгения Парфентьева