В Британии тысячи беженцев из Украины могут остаться на улице

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В Великобритании беженцы из Украины могут остаться без жилья при прекращении финансирования программы «Дома для Украины». Такие данные следуют из доклада Национальным финансово-контрольным управлением Великобритании (NAO).
Программа «Дома для Украины» предлагала британцам приютить у себя беженцев из Украины не менее чем на шесть месяцев. За это они ежемесячно получали пособие в размере 350 фунтов в первый год. При этом в последующие 12 месяце им выплачивали 500 фунтов.
Уточняется, что финансирование спонсоров программы завершится в марте следующего года. По ней проживают в Британии 130 тысяч украинских беженцев. В случае прекращения выплат все они могут потерять предоставленное им жилье.
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«По мере прекращения спонсорской поддержки риск остаться без жилья будет возрастать», - говорится в документе.
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Элина Позднякова