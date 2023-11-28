В Британии выступили с неожиданным заявлением о Соединенных Штатах

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Мир нуждается в глобальном лидерстве Соединенных Штатов Америки, с таким заявлением выступила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своей статья для The Wall Street Journal.
«США должны снова возглавить свободный мир, гарантируя, что мы не экспортируем технологии или товары, которые могут быть использованы против нас — экономическое НАТО», - прокомментировала ситуацию Трасс.
В то же время, автор статьи выразила надежду, что следующим главой США станет представитель республиканской партии. Напомним, нынешний американский лидер Джозеф Байден – представитель демократов.
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Евгения Парфентьева