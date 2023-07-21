В Британии заметили грозное предупреждение Путина Зеленскому

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Учения Черноморского флота были предупреждением российского лидера Владимира Путина Владимиру Зеленскому о том, что все суда, следующие в порты Украины – будут считаться законными целями российских военных кораблей, пишет Daily Mail.
«Путин проводит учения с крылатыми ракетами в Черном море, предупреждая, что корабли, доставляющие грузы на Украину, являются законными целями», - пишут журналисты.
Напомним, 21 июля экипажи кораблей Черноморского флота уничтожили надводную цель в Черном море в ходе боевых учений.
«В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера «Ивановец» выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря», - говорится в сообщении Минобороны РФ.
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