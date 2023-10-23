В Британии заметили тревожную деталь в действиях Путина

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Влияние лидера России Владимира Путина на мировой арене не нравится президенту США Джо Байдену, передает британская газета The Telegraph.
В материале отмечается, что во время саммита в Китае, Джо Байден обратился к своим гражданам с призывом бороться за лидерство страны. При этом Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию, считает автор публикации.
«Сейчас русские и китайцы создают коалицию. Глобальный Юг уже не хочет слушать указы Западных стран, а Индия не собирается выступать против Путина», — пишет автор.
Он приходит к выводу, что антиколониальные настроения во всем мире становятся сильнее.
Как писала газета Financial Times, у Запада не получилось убедить Глобальный Юг ужесточить подход к России и выступить в поддержку Украины. А издание South China Morning Post отмечало, что все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком.
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«Сейчас русские и китайцы создают коалицию. Глобальный Юг уже не хочет слушать указы Западных стран, а Индия не собирается выступать против Путина», — пишет автор.
Как писала газета Financial Times, у Запада не получилось убедить Глобальный Юг ужесточить подход к России и выступить в поддержку Украины. А издание South China Morning Post отмечало, что все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком.
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Дана Игумнова