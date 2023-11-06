В Британии заявили о провале визита Блинкена на Ближний Восток

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Обозреватель британского телеканала Sky News Доминик Уэгхорн заявил, что турне госсекретаря США Энтони Блинкена по странам Ближнего Востока обернулось настоящим провалом.
Ранее сообщалось, что в Турции обсуждают «шок» госсекретаря США Энтони Блинкена, который попытался в приветствии обнять главу МИД Турции Хакана Фидана, но тот отступил на шаг назад. Известный журналист Зафер Шахин посоветовал Блинкену «держать социальную дистанцию».
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