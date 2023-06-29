В Букингемском дворце снизили температуру из-за цен на энергоносители

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Telegraph: в Букингемском дворце понизили температуру из-за роста цен на энергоносители
В свете растущих цен на энергетические ресурсы и издержек, связанных с похоронами королевы Елизаветы II, в Букингемском дворце было решено снизить температуру в помещениях. Об этом информирует газета Telegraph, ссылаясь на финансовый отчет Королевской семьи Великобритании.
Как отмечается в статье, в зимний период члены Королевской семьи и гости дворца пребывали в условиях с температурой около 19 градусов Цельсия, в то время как в неиспользуемых комнатах температура была на несколько градусов ниже.
Кроме того, в дворце отказались от использования традиционных газовых ламп, планируя заменить их на более экономичные электрические источники света. Король Карл III также принял решение отключить подогрев в бассейне.
Telegraph уточняет, что в прошлом году траты королевской семьи превысили доходы, что вынудило их израсходовать более 20 миллионов фунтов стерлингов из собственных резервов.
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Как отмечается в статье, в зимний период члены Королевской семьи и гости дворца пребывали в условиях с температурой около 19 градусов Цельсия, в то время как в неиспользуемых комнатах температура была на несколько градусов ниже.
Telegraph уточняет, что в прошлом году траты королевской семьи превысили доходы, что вынудило их израсходовать более 20 миллионов фунтов стерлингов из собственных резервов.
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Артем Кузьмин