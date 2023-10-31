В бундестаге подняли вопрос об атаке Крыма БПЛА немецкого производства

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Депутат бундестага от партии правых «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон направил в Совет министров ФРГ запрос. В обращении он задает вопросы о том, известно ли правительству о том, что Киев ранее совершил атаку на Крым при помощи немецких беспилотников.
Как передает «Лента.ру», опираясь на данные немецких средств массовой информации о военных поставках со стороны Берлина Киеву, парламентарий спросил, располагает ли федеральное правительство данными о том, что Украина атаковала Крым при помощи надводных беспилотников. Если да, то какова позиция федерального правительства по этому поводу, уточнил также Быстрон.
Представитель Кабмина Германии Томас Баггер ответил на это, что федеральное правительство не имеет каких-либо сведений по данному вопросу, а потому не может комментировать обращение депутата.
Напомним, 17 июля 2023 года два украинских безэкипажных катера атаковали Крымский мост. В результате была повреждена часть дорожного полотна, погибли два человека.
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Представитель Кабмина Германии Томас Баггер ответил на это, что федеральное правительство не имеет каких-либо сведений по данному вопросу, а потому не может комментировать обращение депутата.
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Александр Бойцов