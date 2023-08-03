В Бундестаге признали ошибку рассчитывавших на быстрое поражение РФ

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Депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер заявил, что те, кто считали, что Россия быстро потерпит поражение благодаря поставкам Украине дальнобойного оружия, ошиблись. Теперь для решения конфликта стоит приложить дипломатические усилия.
По его словам, нельзя рассматривать ситуацию только из военной перспективы. Он напомнил, что есть еще и политические, экономические, гуманитарные и дипломатические усилия.
Он отметил, что затянутые боевые действия стали главным подтверждением этой ошибки. Таким образом, немецкий политик считает, что поставка Украине вооружения все большего радиуса будет только усиливать эскалацию конфликта. Поэтому он также высказался против передачи Киеву кассетных боеприпасов.
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Необходимо признать, что оценка тех, кто руководствовался одной лишь военной логикой изменилась, и они во многом обманулись», - сказал Штегнер в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
Он отметил, что затянутые боевые действия стали главным подтверждением этой ошибки. Таким образом, немецкий политик считает, что поставка Украине вооружения все большего радиуса будет только усиливать эскалацию конфликта. Поэтому он также высказался против передачи Киеву кассетных боеприпасов.
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Элина Позднякова