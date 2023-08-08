«Ъ»: В Бундестаге выступают за поставку Украине ракет Taurus

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Представители всех трех партий, входящих в правящую коалицию ФРГ высказались за передачу Киеву крылатых ракет Taurus. до сих пор в правительстве Германии выступали против этого, опасаясь, что передача подобных вооружений приведет к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Контрнаступление застопорилось, Украина не имеет какой бы то ни было серьезной авиации для поддержки. Тут остается только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus, посредством которых украинская армия могла бы преодолеть созданные россиянами минные поля и отвоевать территорию», — заявил на днях в интервью изданию Der Spiegel Андреас Шварц — представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию.До этого за поставки этих вооружений уже выступали представители двух других коалиционных партий — «Зеленых» и Свободной демократической партии Германии, но социал-демократы, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, относились к этому со скепсисом.
Министр обороны ФРГ вновь высказался против поставок дальнобойных ракет Киеву
В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что принятие решений по поводу поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus пока не является приоритетом в вопросе военной поддержки Украины, выразив опасения, связанные с передачей подобного вооружения Киеву.
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