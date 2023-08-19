В Буркина-Фасо призвали членов ЭКОВАС не начинать войну

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Министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали в интервью РИА Новости выразил свое возмущение предположением о возможной войне между странами-членами ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки).
«Мы не должны воевать между собой. Мы все часть одного экономического союза. Даже просто мысль о том, что кто-то из членов этого объединения хочет начать войну против других, поражает меня. Также поражает меня, что некоторые лидеры стран могут стремиться к войне с другими государствами под лозунгом демократии», — заявил Кулибали.Он также подчеркнул, что, несмотря на наличие обширной сети представительств ЭКОВАС в регионе, руководители организации часто пренебрегают информацией, предоставляемой местными экспертами.
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Артем Кузьмин