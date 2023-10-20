В бюджете США закончились деньги на помощь Украине

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В федеральном бюджете США практически закончились деньги, ранее выделенные Конгрессом на помощь Украине. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он отметил, что в настоящее время ожидаются конкретные действия Конгресса, которые дадут гарантию продолжения оказания помощи Украине.
Также Салливан добавил, что стране могут начать поставлять вооружение, которое ранее не передавалось. Но бюджетный запрос Конгрессу пока не содержит каких-либо упоминаний об этом.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сумму, которая была затрачена Евросоюзом на оказание военной помощи Украине с начала спецоперации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Также Салливан добавил, что стране могут начать поставлять вооружение, которое ранее не передавалось. Но бюджетный запрос Конгрессу пока не содержит каких-либо упоминаний об этом.
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Анастасия Чинкова