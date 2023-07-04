В Чечне назвали нападение на Милашину и Немова диверсией

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Омбудсмен Чеченской Республики Мансур Солтаев заявил, что нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова является диверсией и провокацией против субъекта.
Он сообщил, что пострадавшие были доставлены в Грозный. Об этом пишет «Чечня сегодня».
По словам омбудсмена, произошедшее является дерзкой провокацией и диверсией, которая направлена против республики. Он также сообщил, что в ближайшее время прибудет уполномоченный по правам человека в Северной Осетии, который будет наблюдать за состоянием здоровья журналистки.
Накануне сообщалось, что неизвестные лица перекрыли дорогу Милашиной и Немову по дороге из аэропорта в Чечне. Они жестоко избили женщину и правозащитника. Пострадавшие были госпитализированы.
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По словам омбудсмена, произошедшее является дерзкой провокацией и диверсией, которая направлена против республики. Он также сообщил, что в ближайшее время прибудет уполномоченный по правам человека в Северной Осетии, который будет наблюдать за состоянием здоровья журналистки.
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Анастасия Крестьянова