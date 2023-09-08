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В Чехии предрекли развал Украины

Шандор: Конфликт на Украине обернется ее развалом
08 сентября 2023, 07:34
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

В завершении специальной военной операции Украина падет и развалится, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Mysl Polska.
«Я боюсь, что конфликт на Украине закончится тем, что она развалится, понесет большие потери и рухнет. В мире возникнет еще один замороженный конфликт, который создаст множество проблем для той части Европы, в которой мы живем», - прокомментировал ситуацию Шандор.

По его мнению, Россия выйдет победителем из этого конфликта и станет объединяющим звеном для стран Центральной и Восточной Европы.


Польский генерал также считает, что со временем все большее количество стран будет втягиваться в противостояние на Украине.

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#польша
#украина
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Названы даты голосования по импичменту Байдена
Комер: Голосование по импичменту Байдену может пройти в середине сентября
08 сентября 2023, 07:00

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Голосование по импичменту президента США Джозефа Байдена может состояться в середине сентября, заявил глава комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер в интервью телеканалу Newsmax.
«Я думаю, что палата представителей проголосует в сентябре. Все зависит от Кевина Маккарти, мы с ним беседовали несколько раз», - прокомментировал ситуацию Комер.

Он также подчеркнул, что информация об участии Байдена в бизнесе его сына Хантера с зарубежными компаниями сыграла решающую роль в подведению президента США к импичменту.

Ранее стало известно, что семья американского лидера Джо Байдена получала финансирование от «олигархов» из-за рубежа, в том числе, из России. В том числе, в списке инвесторов значится имя российской предпринимательницы Елены Батуриной. В прошлом году она, якобы, перевела в подставную компанию семьи Байдена и их партнеров порядка 3,5 миллионов долларов.

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В Белом доме заявили о желании видеть Зеленского на саммите G20
Салливан: США хотят видеть Зеленского на саммите G20 в Индии
08 сентября 2023, 06:51

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

В Белом доме заявили, что хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Индии, об этом сообщил советник американского президента Джейк Салливан.
«По нашему мнению, иметь Зеленского на этом (саммите) G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом», - прокомментировал ситуацию Салливан.

По его словам, Зеленский продолжает вовлекать мировых лидеров в вопросы разрешения глобального конфликта. Салливан отметил, что ценит его усилия. 

Ранее в Bloomberg заявили, что все страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украины. Восемнадцатый саммит «большой двадцатки» пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября.

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#украина
#саммит
#индия
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В забайкальском селе при пожаре погибла семья с двумя детьми
В забайкальском селе Горный Зерентуй при пожаре погибла семья с двумя детьми
08 сентября 2023, 06:35

Фото: iStock/Distortion Media

В селе Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского округа Забайкалья произошел пожар, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей, сообщили на сайте пресс-службы регионального ГУМЧС.
По сообщению, вечером 7 сентября, служители пожарно-спасательной части № 25 получили информацию о пожаре, охватившем двухквартирный дом в указанном населенном пункте. На момент прибытия пожарных к месту происшествия, жители смогли вынуть из дома тела троих погибших: женщины и двух детей. В ходе тушения огня, пожарными было обнаружено тело мужчины.

К тушению пожара были привлечены добровольные пожарные, администрация села, и силы пожарно-спасательной части № 25. Общее количество участников операции составило 25 человек и пять единиц техники.

Инцидент был локализован в 23:56 и полностью ликвидирован в 0:32. В результате пожара была уничтожена веранда и повреждена квартира общей площадью 70 квадратных метров. Причина возгорания находится в стадии выяснения. Для проведения экспертизы из Читы на место происшествия был направлен специалист испытательной пожарной лаборатории.

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Пушков: Маск проявил самостоятельность мышления
Пушков: Маск проявил самостоятельность мышления в ситуации со Starlink в Крыму
08 сентября 2023, 05:27

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Сенатор Алексей Пушков заявил, что американский предприниматель Илон Маск показал в ситуации со Starlink в Крыму самостоятельность мышления, что в нынешней Америке крайне необычно. Об этом российский политик написал в своем Телеграм-канале.
CNN ранее со ссылкой на биографию бизнесмена за авторством Уолтера Айзексона сообщал, что Маск приказал ограничить вблизи Крыма работу интернета Starlink, сорвав таким образом попытку нападения ВСУ на флот России. Позже Илон Маск заявил, что Starlink в регионе никогда и не был активирован, однако фактически подтвердил, что помешал украинской стороне совершить атаку на Черноморский флот.

«В чем Маску не откажешь, так это в самостоятельности мышления. В отличие от либерзомби, населивших массу высоких кабинетов в СМИ и политике США, Маск политически индивидуален. А это уже необычно в нынешней Америке», — заключил Пушков.

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Госдеп США пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ
08 сентября 2023, 02:45

Фото: iStock/vincent_ruf

США могут ввести санкции против стран, поддерживающих выборы в ДНР, ЛНР, Крыму, а также Херсонской и Запорожской областях, проводимые Россией. Об этом говорится в заявлении, которое доступно на сайте Госдепа.
«США никогда не признают претензий РФ на какую-либо часть суверенной территории Украины. Мы напоминаем тем, кто может поддержать российские лжевыборы на Украине, в том числе в качестве так называемых «международных наблюдателей», что они могут стать объектом санкций и визовых ограничений», — предупредили в американском Госдепе.

Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий накануне заявлял, что явка на выборах в парламент ДНР составила 45,43% по итогам восьми дней досрочного голосования.

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#выборы
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В США заявили, что Блинкен не может говорить об успехах ВСУ, не побывав на фронте
Офицер Риттер: Блинкен не может говорить об успехах ВСУ, не побывав на фронте
08 сентября 2023, 00:00

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что американский госсекретарь Энтони Блинкен не может говорить об успешном контрнаступлении ВС Украины, так как лично не посещал передовую.
«Пусть попробует побывать в Работино — он там погибнет. Он может поехать в Артемовск, но и там погибнет. Куда бы Блинкен ни поехал на передовой — он умрет. Именно это происходит с украинскими военнослужащими, находящимися там, — они погибают», — сказал Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Блинкен накануне заявил, что Вашингтон увидел в украинском контрнаступлении «значительный прогресс», а также напомнил о решительной продолжающейся поддержке Киева.

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Дрон коалиции США допустил опасное сближение с самолетом ВКС России в Сирии
ЦПВС: беспилотник MQ-9 коалиции США опасно сблизился с Ан-30 ВКС России в Сирии
07 сентября 2023, 23:12

Фото: iStock/aapsky

В четверг в районе города Телль-Рифъат в Сирии произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 «коалиции» и самолета Ан-30 ВКС России, передает РИА Новости.
Контр-адмирал, замруководитель российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) Вадим Кулить подчеркнул, что столкновение было успешно предотвращено.

По его словам, инцидент произошел в 09.37 в районе города Телль-Рифъат на высоте около 6200 метров. В это время самолет Ан-30 ВКС России выполнял плановый полет вдоль северной границы Сирии. Российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, предприняв необходимые меры для избежания столкновения.

Кулить также подчеркнул, что подобные инциденты со стороны «коалиции» способствуют созданию опасных ситуаций в воздушном пространстве Сирии и могут привести к авиационным инцидентам.

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На всех избирательных участках Подмосковья обеспечат надёжное электроснабжение
07 сентября 2023, 22:45

Фото: Минэнерго МО

Энергетики обеспечат бесперебойное электроснабжение избирательных участков Московской области во время региональных и муниципальных выборов. Они переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-служба Министерства энергетики Московской области.
«Надёжное электроснабжение обеспечат на 935 избирательных участках, находящихся в зоне ответственности компании «Россети Московский регион». Заранее проведён осмотр схем их электроснабжения, а также более 2 тыс трансформаторных подстанций, от которых они запитаны. Прошло свыше 790 противоаварийных тренировок с пуском в работу резервных источников электроэнергии», – говорится в сообщении. 
Также с 8 по 11 сентября в регионе будут дежурить 280 бригад из 998 человек, подготовлено 414 резервных источников электроэнергии.
В Московской области в этом году пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
 
Для удобства жителей голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. Отдать свой голос можно двумя способами – впервые с помощью дистанционного электронного голосования или традиционно, на избирательном участке.

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#единый день голосования
#едг
#московская область
#подмосковье
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В Пентагоне назвали сумму военной помощи, которую Байден выделил Украине
Пентагон: Объем военной помощи Киеву при Байдене превысил 44 миллиарда долларов
07 сентября 2023, 22:04

Фото: iStock/Phototreat

За время президентства Джозефа Байдена объем военной помощи Украине превысил 44 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
Отмечается, что сумма в 44, 4 миллиарда накопилась за весь президентский срок Байдена. За время специальный военной операции ​из бюджета США ​Украине выделили 43,7 миллиарда долларов. 

Вчера США анонсировали новый пакет военной помощи Киеву на сумму в 175 миллионов долларов.   

США также передадут Украине 120-миллиметровые боеприпасы для танков Abrams. Как уточняется, эти снаряды содержат сердечник из обедненного урана. Напомним, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям.

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#сша
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#джозеф байден
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