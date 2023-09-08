В Чехии предрекли развал Украины

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В завершении специальной военной операции Украина падет и развалится, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Mysl Polska.
«Я боюсь, что конфликт на Украине закончится тем, что она развалится, понесет большие потери и рухнет. В мире возникнет еще один замороженный конфликт, который создаст множество проблем для той части Европы, в которой мы живем», - прокомментировал ситуацию Шандор.
По его мнению, Россия выйдет победителем из этого конфликта и станет объединяющим звеном для стран Центральной и Восточной Европы.
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