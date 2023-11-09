В Чехии заявили, что переговоры между РФ и Украиной состоятся в следующем году

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Президент Чехии Петр Павел считает, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться в 2024 году.
«Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона получит военное преимущество. Время сейчас играет в пользу России», - рассказал Павел.
Кроме того, по его словам, Россия обладает более сильной мобилизационной базой для живой силы. При этом, выиграв время, Москва сможет восполнить и материальную базу. В этой вязи Павел отметил поставки в Россию из Северной Кореи в обход санкций.
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