В CNN допустили расправу над Пригожиным в Белоруссии

Фото: телеграм-канал пресс-службы Пригожина
По её словам, для бизнесмена угроза расправы с момента отправки в Белоруссию так и не прошла.
«Путин не прощает предателей. Даже если Путин скажет: "Пригожин, иди в Беларусь", тот все равно предатель, и я думаю, что Путин этого никогда не простит», — добавила эксперт.
Для Кремля, подчеркнула собеседник, дальнейшая судьба Пригожина — это «сложная дилемма».
Напомним, глава ЧВК «Вагнер» выдвинул условия и заявил, что собирается идти на Москву. Его военные будут блокировать Ростов-на-Дону до тех пор, пока к ним на переговоры не выйдет начальник Генштаба и министр обороны РФ. При этом на съезде с МКАД в районе Ясенево установлен блокпост с гранатомётом и БТР.